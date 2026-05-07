"Даже если бы она меня попросила..." Руслана дала напутственное слово новой представительнице Украины на Евровидении
Победительница Евровидения 2004 Руслана Лыжичко заявила, что не давала бы существенных советов представительнице Украины на конкурсе 2026 года LELÉKA (Виктория Лелека) даже в случае личной просьбы. Певица отметила, что артистке стоит игнорировать посторонние мысли и действовать исключительно по собственным ощущениям.
Об этом она рассказала в интервью медиа BLIK, комментируя подготовку LELÉKA к выступлению на международной сцене. По словам Русланы, ее коллега является сформированной исполнительницей, которая не нуждается во внешних подсказках, ведь избыток советов только сбивает с курса.
"Она очень зрелая, сформировавшаяся певица. Думаю, для нее сейчас самое главное, чтобы она никого не слушала. Для нее единственный совет – это не слушать никаких советов. Закрыть уши и никого не слушать. Просто по прямой идти к сцене, и делать то, что она чувствует. Даже если бы она меня попросила, я бы ей ничего не добавила. Это настолько сбивает с толку, ты себе не представляешь", – отметила певица.
Артистка подчеркнула, что результат на Евровидении не всегда определяется местом в финале. В качестве примера она привела Верку Сердючку (Андрея Данилко), которая в 2007 году заняла второе место, но осталась среди самых известных участников конкурса.
"Сколько таких знатоков – порассказывать, что такое победа. Но победа это не только и не всегда гран-при. Данилко формально занял второе место. Но Андрей входит в топ-десять звезд Евровидения по разным опросам. Я для Лелеки желаю яркого следа. Чтобы она вышла и показала Украину, сделала флеш (вспышку. – Ред.). Она имеет к этому все необходимые составляющие", – вдохновенно высказалась Руслана.
Певица также очертила главную цель для украинской представительницы – продемонстрировать собственное видение и оставить сильный творческий след.
"Пусть она погружается в свое сердце и достает оттуда все самое светлое и важное. А советы ей вообще не нужны. Не хочу, чтобы мы сейчас все изображали умных, рассказывали, что хорошо, а что плохо, – преодолевала Руслана. – Это украинская артистка, и она без всякого сомнения достойна нашей поддержки. Я призываю всех украинцев активно голосовать, нет лучшей поддержки, чем эта".
В частности, певица вспомнила свой опыт участия в Евровидении 2004, когда перед выходом на сцену получила короткую, но важную установку от отца – "закрыть уши" и не обращать внимания на внешний шум. Именно этот принцип, по ее словам, остается актуальным и сегодня.
Стоит отметить, что Руслана примет участие в Евровидении 2026 как приглашенная гостья. Она выступит в гранд-финале в Вене (Австрия) вместе с Веркой Сердючкой в рамках праздничного блока к 70-летию конкурса.
В специальном выступлении также появятся другие известные участники разных лет, в частности Александр Рыбак, Lordi и Кристиан Костов.
Напомним, юбилейный 70-й песенный конкурс Евровидение состоится в Вене: полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, а гранд-финал – 16 мая 2026 года. Украину представит певица LELÉKA с песней Ridnym, которая выступит во втором полуфинале под номером 12.
Ранее OBOZ.UA писал, каким будет номер LELÉKA на Евровидении 2026 и что за "особый момент" от певицы ждет зрителей. Номер будет сочетать элементы украинской культуры, минималистичную сценографию и эмоциональный вокальный акцент в виде знаменитой протяжной ноты, которая станет кульминацией выступления.
