Даша Астафьева встретит 2026-й кардинально другой. Фото перевоплощения

Украинская певица и модель Даша Астафьева войдет в 2026 год Красной Огненной Лошади в кардинально новом образе. Знаменитость отказалась от длинного каре, с которым ходила долгое время, в пользу более эффектной короткой прически.

Такая стрижка прекрасно подчеркивает лучшие черты внешности артистки. Черно-белыми кадрами в обновленном имидже она поделилась на личной странице в Instagram.

Даша Астафьева предстала перед камерой в стильном oversize аутфите, который скомбинировала с туфлями-лодочками на каблуках. Из украшений она выбрала трендовые очки и нежные серьги.

На кадрах можно прекрасно рассмотреть новую прическу модели. Она коротко подстригла пряди, которые формируют хаотичные локоны и придают ее образу особую непринужденность.

"Эти фото я сделала недавно. У меня было много откровенных съемок, но именно на этих фотографиях я по-настоящему "голая" перед вами", – написала звезда.

Обновленный имидж Даши Астафьевой очень понравился ее поклонникам. В комментариях к публикации исполнительницу забросали большим количеством комплиментов:

"Прекрасная и невероятная. Пусть 2026 будет счастливым для тебя и всех твоих близких людей. Обнимаю!"

"Как тебе идет такая прическа"

"Даша, ты такая замечательная. Всегда восхищаюсь! Желаю крепкого здоровья в новом году и побольше отдыха".

"Как всегда невероятно искренняя и красивая, и внешне, и внутри".

"Стрижка вау"

"Даша, вы по-настоящему красивый человек, и здесь речь идет не только о внешности. Искренне восхищаюсь вами и спасибо, что вы у нас такая замечательная есть! С новым счастьем вас!"

