40-летняя Даша Астафьева сделала откровенное признание, почему до сих пор не стала матерью и не вышла замуж

Украинская модель и певица Даша Астафьева поделилась откровенными подробностями о своей личной жизни. Как призналась знаменитость, когда ей исполнилось 40 лет, неоднократно возникали тревожные мысли о том, что она еще не построила семью и не родила ребенка. Однако ведущая отгоняет от себя все подобные волнения, ведь осознает, что пока не готова стать матерью.

У модели даже возникали серьезные ссоры с родителями на эту тему, однако она твердо убеждена – рожать ребенка надо только после того, как проработаешь все личные травмы. Об этом Астафьева рассказала в проекте "Терапия Красотой".

"Отвечая на вопрос, хочу ли я выйти замуж и иметь детей, скажу так: очень много чего детского в жизни я не пережила. И именно сейчас я его переживаю. Очень много событий, неуслышанных фраз, каких-то поступков ко мне, как к ребенку, я переживаю сейчас со своим любимым человеком. Я должна это пройти от начала до конца. Я сама еще не уверена, хочу ли уже детей. Я много где не побывала, много чего не пережила, потому что много работала и жила в каких-то образах", – высказалась артистка.

Сейчас Даша Астафьева просто хочет побыть счастливой в семейной жизни со своим партнером. Ей важно проработать все травмы, чтобы стать хорошей мамой для будущих детей и не вымещать на них собственные проблемы.

Знаменитость решила расставить все точки над "і" в вопросе: "Почему она до сих пор не вышла замуж". По словам Даши Астафьевой, они с партнером хотят заключить брак, когда в Украине наступит мир.

"Мы единомышленники в этой теме. Не заключаем брак, потому что в стране война. Это наше личное дело, и нам не нужно ни перед кем отчитываться. Я считаю, что моя личная жизнь – она только моя", – поделилась ведущая.

