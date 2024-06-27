Что с макияжем, что без. Украинская певица Tayanna удивила перевоплощением

Украинская певица Tayanna удивила поклонников перевоплощением. Звездный визажист Егор Андрюшин создал для артистки не очень яркий макияж, подчеркивающий ее острые черты лица и карие глаза.

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Однако образ артистки вызвал противоречивую реакцию в Instagram. Многие комментаторы написали, что почти не заметили изменений.

Tayanna предстала перед камерой совсем без косметики, завязав свои светлые волосы в хвост, пока Егор Андрюшин творил шедевр на ее лице.

Когда работа была закончена, лицо звезды стало идеально ровным, глаза – еще более выразительными, а губы соблазнительно сияли.

Нюдовый макияж подчеркнул красоту артистки, однако не сделал из нее кардинально другого человека, как порой любит перевоплощать звезд визажист. Возможно, поэтому некоторые его подписчики написали, что почти ничего не изменилось.

"Лучше не стала. Заметила лишь стрелки после перевоплощения", "Так хорошо подчеркнул красоту. Ничего лишнего", "Не вижу разницы. Что без мейка, что с мейком", "Спасибо за естественность", – написали украинцы.

Также визажист удивлял подписчиков перевоплощениями участницы "МастерШеф-11" и автора мема "веду коняку" Даши Евтух и певицы Ирины Билык.

Ранее OBOZ.UA писал, что Егор Андрюшин поразил поклонников своим превращением в женщину. Он сделал яркий вечерний макияж и надел длинный парик.

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