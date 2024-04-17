'Жаль, что такой красавицы не существует'. Визажист Ирины Билык и Златы Огневич поразил сеть перевоплощением в женщину

Звездный визажист Егор Андрюшин, среди клиентов которого Ирина Билык, Злата Огневич и другие, примерил на себя необычный образ. Хотя мейкап мастер любит эпатажные и яркие макияжи, на этот раз он по-настоящему поразил публику.

На своей Instagram-странице Андрюшин опубликовал фото, где он позирует перед камерой с длинными светлыми волосами. Визажист был одет в полупрозрачное боди, сетчатый лонгслив и потертые джинсы.

Он завершил образ мейкапом в коричневых и пепельных оттенках, подходящих к цвету парика. "Егор Андрюшин и стиралка", – говорится в сообщении.

Пользователи поделились впечатлениями в комментариях:

"Как жаль, что такой красотки не существует..."

"Это же нужно родиться таким красивым".

"Вау, просто красавчик".

"А мне нравится Егор. Искренний и открытый".

"Если бы не описание, я бы стиралку за такой импозантностью и не увидела".

В одном из интервью блогер рассказал, что в школьные годы его булили, оскорбляли и издевались только потому, что он вел себя иначе. Родители будущей звезды поддерживали его, а папа даже платил старшеклассникам, чтобы они защищали ребенка. Детальнее – в нашем материале.

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