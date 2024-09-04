Что почитать и посмотреть об Украине: Решетник, Терен, Высоцкая и другие звезды назвали свои любимые книги и фильмы

Популяризация украинского набирает обороты. Из разных информационных источников все чаще слышны призывы "смотри украинское ", "читай украинское", "изучай об Украине" – и это очень нужно и правильно, ведь кто не знает своего прошлого, тот не достоин своего будущего.

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А для того чтобы вам не пришлось долго искать, что же об Украине стоит почитать и посмотреть, OBOZ.UA расскажет о предпочтениях ведущих и актеров телеканала СТБ. Звезды телевидения поделились с нами любимыми подборками украинских произведений и фильмов.

Татьяна Высоцкая, ведущая программ "Вікна-новини", "ДНК. Свої" на СТБ и общенационального марафона "Єдині новини"

Среди книг об Украине Татьяна советует обратить внимание на:

исторические наследия Сергея Плохия, Александра Зинченко "Як українці зруйнували імперію зла". Ведь в этой книге описываются заделы и предпосылки нашей независимости.

что касается художественной литературы, то здесь ведущая искренне советует атмосферный и семейный рассказ Павла Билянского о Донбассе – "Бабуся вмирати не любила".

Среди важных и интересных фильмов об Украине Татьяна выделяет:

сериал "Спіймати Кайдаша"

киноленты:

"Гніздо горлиці"

"Люксембург, Люксембург".

Яна Брензей, ведущая программы "Вікна-новини" на СТБ и общенационального марафона "Єдині новини"

Она не смогла остановиться на нескольких книгах и перечислила целый список важных и интересных. Среди них:

ода молодости, Одессе и поколению художников, уничтоженных советским союзом Юрия Яновского "Майстер корабля";

сборник эссе Оксана Забужко "Планета Полин", отвечающая на гогеновские вопросы "откуда мы?", "кто мы?", "куда идем?";

культурологический и этнографический роман Анастасии Левковой "За Перекопом є земля" о том, как Россия десятилетиями забирала у нас Крым;

художественный роман Ивана Багряного "Тигролови" о силе выбирать свободу

один из шедевров украинской классики – произведение Леси Украинки "Касандра", которое подрывает сконструированный Россией миф об украинской литературе, как второсортную и хуторянскую.

Надежда Матвеева, ведущая программ "Позивний Надія" и "Неймовірна правда про зірок" на СТБ.

Телеведущая советует пополнить свою домашнюю библиотеку книгой "Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця" Александра Ильченко – роман-эпопея о приключениях Казака Мамая, события которого происходят после смерти Богдана Хмельницкого.

А посмотреть об Украине по мнению Надежды стоит:

сериал "Перевізниця", в котором рассказываются истории украинцев глазами главной героини в первые недели полномасштабного вторжения

документальный фильм "Ми, наші улюбленці та війна" – о людях, спасающих животных, и животных, спасающих людей.

Григорий Решетник, ведущий проектов "Холостяк" и "Неймовірна правда про зірок" на СТБ

Григорий советует начать с изучения истории Украины, ведь "это фундамент нашего понимания себя как народа", – говорит он. Также ведущий выделяет украинские сказки, как еще один важный аспект нашей культуры, потому что они не только развлекают, но и учат – мудрости, смелости и любви к своим корням.

Что касается фильмов, то здесь Григорий обращает внимание в первую очередь на фильмы:

"Кіборги" – об обороне Донецкого аэропорта;

"20 днів у Маріуполі", документирующей трагические события в городе Мариуполь во время российской агрессии. Фильм заставляет задуматься о цене, которую платит каждый украинец за свободу и мир.

"Довбуш". Кинолента об Олексе Довбуше, легендарном предводителе опришков, который стал символом борьбы за справедливость и свободу.

Александр Терен, ветеран российско-украинской войны, Холостяк на СТБ

"Сейчас я дочитываю книгу украинского поэта, литературоведа и критика Ростислава Мельникива, под названием "Літературні 1920-ті. Постаті". Она содержит очерки о литературном Харькове и писателях эпохи "красного ренессанса", чьи жизнь и творчество стали неотъемлемой частью исторических и художественно-эстетических процессов 1920-х годов. Почти каждая история поэта "красного ренессанса" завершается смертью. Расстрелом", – рассказал Александр, тем самым подчеркивая важность этой книги к прочтению каждым украинцем.

Кроме ведущих телеканала, своими предпочтениями OBOZ.UA поделились также украинские актеры и актрисы.

Татьяна Кравченко, звезда детективного сериала "К.О.Д."

Любимая подборка украинских книг Татьяны это:

стихи Спиридона Черкасенко и Дмитрия Кременя;

проза Миколи Хвыльового.

Кроме этого, она рекомендует прочесть Историю Украины-Руси Михаила Грушевского.

Среди важных фильмов актриса выбирает классику – фильм "Тіні забутих предків".

Ирина Мордусенко, звезда детективного сериала "К.О.Д."

Ирина призналась, что обожает украинских писателей и украинскую литературу.

"Наши писатели писали и пишут очень глубокие, честные и могущественные произведения", – говорит она. Ее список рекомендаций таков:

роман "Тигролови" Ивана Багряного.

книга Оксаны Забужко "Музей покинутихх секретів";

"Тореадори з Васюківки" Всеволода Нестайко, отмечая, что это не только ее любимая книга, но еще и ее сына;

"За Перекопом є земля" Анастасии Левковой;

"Я бачу вас цікавить пітьма" Иллариона Павлюка.

Роман Муленко, звезда детективного сериала "К.О.Д."

Актер рекомендует всем к прочтению книги украинского писателя Василия Стефаника, отмечая, что в его произведениях очень много боли, правды и обнаженного нерва. Сейчас Роман читает Йогансена "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію" Майка Йогансена и уверяет, что это очень интересная книга.

Из кинолент актер советует фильм "БожеВільні": "Он очень классный с точки зрения контекста. Я человек, который уже родился в свободной независимой Украине, поэтому когда смотрел этот фильм, был шокирован тем, что мы могли жить в таких диких обстоятельствах и как за последние 50 лет абсолютно перевернулся мир", – говорит он. По словам Романа, этот фильм дает понять, сколько всего можно просто стереть и переформатировать в себе и идти дальше уже с другим более прогрессивным мышлением.

Алексей Суровцев, звезда детективного сериала "К.О.Д."

Алексей говорит, что сейчас ему интересны документальные фильмы об Украине, такие как:

"9 життів"

"Ми, наші улюбленці і війна".

Также рекомендует посмотреть кинокомедию "Крашанка".

Наталья Бабенко, звезда мелодрамы "Код кохання"

Наталья настоятельно рекомендует начать знакомство с украинской литературой из "Кобзаря" Тараса Григорьевича Шевченко, называя эту книгу "украинской Библией". Также актриса рекомендует обратить внимание на книги авторов расстрелянного возрождения. "Многие из них недооценены, о многих мы даже и не слышали. Я также только начинаю со многими из них знакомиться", – рассказывает Наталья.

Среди фильмов об Украине актриса тоже рекомендует посмотреть про расстрелянное возрождение – фильм "Будинок слово", который точно не оставит вас равнодушными.

Кроме этого, Наталья выделяет фильмы, такие как:

"Довбуш"

"БожеВільні",

"Найкращі вихідні",

"Уроки толерантності",

"Пульс" – о мечтах и пути к своей цели

"Лишайся онлайн" – о начале полномасштабного вторжения.

Елена Лавренюк, звезда сериала "Кава з кардамоном"

"Украинская литература – это невероятный мир истории, открывающий перед читателем нашу богатую культуру, глубокие переживания и национальные реалии", – говорит актриса и советует к прочтению произведения:

"Спитайте Мієчку" и "Драбина" Евгении Кузнецовой, ибо они очаровывают своей искренностью и реалистичностью;

книги Виктора Домонтовича "Дівчинка з ведмедиком" и "Без ґрунту", где автор искусно сочетает философские размышления с сюжетами, которые интригуют и погружают в мир межвоенного Киева;

роман Иллариона Павлюка "Я бачу вас цікавить пітьма", где он показывает читателю непробиваемое человеческое безразличие и темные уголки человеческой души, задавая вопрос о природе страха и зла.

Среди фильмов об Украине Елена в первую очередь советует:

"Довбуш";

"Тіні забутих предків";

фильм-драму "Вечір на Івана Купала";

иронический сериал о жизни украинской семьи "Спіймати Кайдаша".

Напомним, что в украинский прокат недавно вышел фильм "Конотопская ведьма". Лента не является полноценной экранизацией одноименного романа Григория Квитки-Основьяненко, ведь история развивается вокруг современной украинской женщины, которая жестоко "благодарит" врага за все его действия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как прошла премьера "Конотопской ведьмы" и что о фильме-мести оккупантам говорят зрители.

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