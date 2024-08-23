Военные выходили со слезами на глазах: как прошла премьера 'Конотопской ведьмы' и что о фильме-мщении оккупантам говорят зрители

Вчера, 22 августа, в Киеве состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов украинской киноиндустрии "Конотопская ведьма". Отечественный хоррор, основным мотивом которого является месть оккупантам, пришедшим на родные земли главной героини, не оставил равнодушным зрителей. Даже несокрушимые военные выходили из кинозала со слезами на глазах.

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Киноленту, режиссером которой является Ярослав Войцешенко, нельзя считать полноценной экранизацией одноименного романа Григория Квитки-Основьяненко, ведь история развивается вокруг современной украинской женщины, которая жестоко "благодарит" врага за все его деяния. Однако именно эта особенность вызвала сильные чувства аудитории, которая успела и испугаться, и посмеяться, и поплакать во время сеанса. OBOZ.UA собрал мнения зрителей об отечественном фильме-отмщении оккупантам.

"Итак, "Конотопская ведьма". Если вы сомневаетесь идти на этот фильм или не идти, то не сомневайтесь и идите. По-моему, это достаточно качественный фильм, с хорошей игрой актеров да и спецэффекты неплохие. Было бы еще так в реальности, ех", – написала пользователь соцсети X.

Зрители были поражены искусными сюжетными поворотами, которые в один момент вызывали восхищение смелостью и непоколебимостью главной героини, а в другой – заставляли затаить дыхание или закрыть глаза.

Равнодушными к фильму не остались и воины Вооруженных сил Украины, для которых был организован бесплатный просмотр "Конотопской ведьмы".

Однако, несмотря на большое количество положительных впечатлений, нашлись и те, кому не понравился хоррор. По мнению некоторых зрителей, сценаристам не удалось правильно передать хорошую идею фильма.

Ранее OBOZ.UA рассказал о чем один из самых ожидаемых гороров в истории Украины "Конотопская ведьма" и почему главная героиня сначала отказывалась от роли.

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