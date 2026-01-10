'Столкнулась с непорядочностью': Екатерина Бужинская поставила точку в сотрудничестве с Михаилом Грицканом и назвала неожиданную причину

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская заявила, что больше не будет выступать в дуэте с певцом Михаилом Грицканом. Их сотрудничество завершилось далеко не на позитивной ноте, поскольку, по словам исполнительницы, коллега по сцене использовал ее для собственной популярности.

Видео дня

Как отметила Бужинская, в сложный жизненный период Грицкан не просто ее не поддержал, а еще и начал переманивать членов ее команды на свою сторону. Об этом знаменитость сообщила в эмоциональном посте в социальной сети Facebook.

"Мое сотрудничество с Михаилом Грицканом на этом этапе завершено. К сожалению, я столкнулась с непорядочностью. В тот момент, когда один из членов команды болеет и нуждается в поддержке, другой человек выбирает путь личной выгоды, идет по головам, строит собственную славу и даже переманивает мой коллектив. Меня использовали ради своей популярности. Особенно больно осознавать, когда тебя используют в собственных целях, а в сложный период просто оставляют один на один с проблемами", – поделилась певица.

Однако, несмотря на все невзгоды, Екатерина Бужинская поблагодарила Михаила Грицкана за творческий путь, который они прошли вместе. Артистка пожелала коллеге успехов в дальнейшей работе.

Напомним, что в декабре прошлого года Екатерина Бужинская перенесла сложную операцию на лице вследствие тяжелой травмы глаза, которую вызвала контактная линза. Осложнение привело к инфекции, поэтому исполнительнице было необходимо пройти лечение под наблюдением медиков в течение двух месяцев. Из-за проблем со здоровьем артистке пришлось отменить свое участие в совместных музыкальных шоу с Михаилом Грицканом.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что кума Виталия Козловского, которая была его пиарщицей, вдруг разорвала сотрудничество с артистом и назвала причину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!