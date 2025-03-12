Ирина Билык ответила, действительно ли встречается с бывшим мужем Ани Лорак

Народная артистка Украины Ирина Билык окончательно прокомментировала слухи о возможных отношениях с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, бывшим мужем певицы-изменници Ани Лорак. Певица призналась, что счастлива в своем нынешнем статусе и не спешит вступать в серьезные отношения.

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Однако она не возразила, что в ее жизни есть особый человек. Об этом стало известно во время комментария "ЖВЛ".

"Я сегодня могу сказать уверенно, что я самая счастливая женщина, потому что я свободна. На сегодня, жить с мужчиной для меня была бы какая-то расплата. Я могу встречаться, ходить на свидание – это классно, – рассказала Ирина Билык и добавила: – Я жду одного звонка, возможно я с ним и выйду".

Знаменитость также отметила, что главное место в ее жизни занимает творчество.

"Утром встаю в 6:30, готовлю завтрак и потом думаю о своих зрителях – какая я должна быть и что я должна показать на сцене. Но одна мысль меня всегда преследует: я не хочу быть лучше, чем я есть. Я хочу быть сама собой, какова я на самом деле", – отметила артистка.

Ранее на слухи о возможном романе с Билык отреагировал и сам Мурат Налчаджиоглу. Он подчеркнул, что между ними существует только дружба: "Ирочка, конечно, богиня. Я считаю, что она легенда украинского шоу-бизнеса, народная артистка Украины. У нас очень близкая дружба на самом деле. Мы очень давно знаем друг друга. Я люблю ее как человека, ее творчество. Конечно, она выглядит роскошно".

Слухи о возможных отношениях между Билык и Налчаджиоглу появились после того, как певица выступила на мероприятии, организованном Налчаджиоглу в Киеве. После выступления Мурат подарил ей букет цветов, флиртовал с ней и поцеловал щеку.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирина Билык украинизировала хит "Нас нет" и поразила сеть. Эта инициатива стала своеобразным музыкальным подарком "под елочку" на Новый год.

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