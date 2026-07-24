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Четыре брака и сорванные помолвки: история бурных романов Дженнифер Лопес и почему самая красивая женщина на Земле осталась одна в 57 лет

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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История бурных романов Дженнифер Лопес
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24 июля певица Дженнифер Лопес отмечает свой 57-й день рождения. За свою карьеру она успела стать мировой поп-звездой, успешной актрисой, бизнес-леди и одной из самых известных женщин планеты. В 2011 году журнал People даже признал ее самой красивой женщиной на Земле.

Но если профессиональная жизнь Джей Ло много лет напоминала непрерывную историю успеха, то в личной жизни все складывалось гораздо драматичнее. Она четыре раза выходила замуж, шесть раз была помолвлена, пережила мучительные разрывы, громкие скандалы и даже возвращение к мужу, которого любила более двух десятилетий. Но сегодня Лопес официально одинока – и, похоже, впервые за долгое время ее это полностью устраивает. OBOZ.UA расскажет, что известно о бурных романах мировой звезды.

Самый громкий роман Джей Ло был с Аффлеком

Первая любовь, длившаяся десять лет

Первой большой любовью будущей звезды стал Дэвид Круз. Они начали встречаться, когда Дженнифер Лопес было всего 15 лет, и прожили вместе почти десять лет. Именно он был свидетелем того, как обычная американка шаг за шагом превращалась в знаменитость мирового масштаба.

После разрыва в жизни Лопес ненадолго появился актер Уэсли Снайпс. Они познакомились на съёмках фильма "Денежный поезд", где, как впоследствии вспоминала сама знаменитость, коллега постоянно с ней флиртовал. Роман был недолгим, но именно тогда о ее личной жизни впервые заговорил Голливуд.

Джей Ло и Дэвид Круз

Первый брак и громкие судебные скандалы

Первым мужем артистки стал официант Охани Ноа, с которым она познакомилась в Майами (США). Их брак продлился менее года, однако на этом история не закончилась. Уже после развода Ноа пытался заработать на отношениях с бывшей женой: угрожал обнародовать личные видео, планировал выпустить мемуары об их жизни и вымогал деньги. В конце концов Лопес обратилась в суд и добилась запрета на любые попытки использовать ее имя в корыстных целях.

Джей Ло и Охани Ноа

Отношения со скандальным рэпером

Одним из самых громких романов конца 1990-х стали отношения певицы с рэпером Шоном Комбсом (P. Diddy), который сейчас отбывает срок в тюрьме за торговлю людьми. Их история была полна страсти, но в то же время и скандалов.

Пара пережила слухи об изменах, громкие конфликты и даже задержание полицией после перестрелки в одном из ночных клубов Нью-Йорка. Несмотря на это, именно во время отношений с Комбсом певица появилась на церемонии "Грэмми" в легендарном зеленом платье Versace, которое навсегда вошло в историю мировой моды.

Джей Ло и P. Diddy

Второй брак продлился всего девять месяцев

Вторым мужем Лопес стал танцор и хореограф Крис Джадд, с которым она познакомилась во время работы над клипом Love Don't Cost a Thing.

Они внезапно поженились в 2001 году, но уже через девять месяцев решили расстаться. Однако сам процесс расторжения брака продолжался до 2003 года.

Джей Ло и Крис Джадд

"Беннифер", которые ждали друг друга почти два десятилетия

Самой известной любовной историей Дженнифер Лопес стали отношения с актером Беном Аффлеком. Они познакомились на съемочной площадке фильма "Джилли" в 2002 году и почти сразу стали одной из самых обсуждаемых пар Голливуда.

Влюбленных даже начали называть "Беннифер". После помолвки они готовились к свадьбе, но за день до церемонии ее неожиданно отменили. Причиной тогда назвали разные взгляды на будущее: Дженнифер хотела родить детей, а Аффлек не был готов отказаться от своего холостяцкого образа жизни.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились в 2022 году

Прошло почти два десятилетия, прежде чем жизнь вновь свела их вместе. После разрыва с бейсболистом Алексом Родригесом Лопес возобновила отношения с Аффлеком, а летом 2022 года они тихо поженились в Лас-Вегасе, а впоследствии устроили грандиозное торжество для родных и друзей.

Казалось, история наконец-то обрела счастливый финал, однако уже через два года Дженнифер Лопес подала на развод. В январе 2025 года брак официально был расторгнут.

В январе 2025 года брак официально завершился.

Самый длительный брак и рождение детей

Самым длительным в жизни певицы остался брак с Марком Энтони. Они поженились в 2004 году, прожили вместе семь лет и стали родителями близнецов Макса и Эмми. Даже после развода в 2011 году бывшие супруги сохранили нормальные отношения ради детей.

Джей Ло с Марком Энтони
Дети Джей Ло

Другие романы певицы

После развода в 2011 году в жизни артистки было еще несколько серьезных романов. Сначала она несколько лет встречалась с танцором Каспером Смартом.

В 2017 году ее новым избранником стал бывший бейсболист Алекс Родригес. Их роман казался почти идеальным: в 2019 году спортсмен сделал предложение на Багамах, пара начала готовиться к свадьбе, однако пандемия заставила дважды переносить церемонию.

В 2021 году они неожиданно объявили о расставании, заявив, что решили остаться друзьями.

Западные медиа также приписывали Лопес роман с рэпером Дрейком, хотя сама артистка уверяла, что их связывает только дружба.

Певица начала встречаться с бейсболистом Алексом Родригесом в 2017 году

Что сейчас происходит в личной жизни Джей Ло

После окончательного развода с Беном Аффлеком имя Дженнифер еще не раз связывали с новыми романами, однако ни один из них не подтвердился. Известно, что в конце 2025 года певица была полностью сосредоточена на работе и своих детях.

Близкие к артистке люди рассказывают, что она чувствует себя спокойной и счастливой, а сама Лопес не скрывает, что впервые за долгое время ей комфортно без отношений.

"Теперь я радуюсь, когда говорю, что буду просто одна. Да, я никого не ищу", – признавалась она после развода.

В конце 2025 года певица была полностью сосредоточена на работе и своих детях.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, журналисты выяснили, что Дженнифер Лопес сделала с обручальным кольцом от Бена Аффлека, стоимость которого превышает 5 миллионов долларов. Певица решила оставить себе роскошное украшение, ведь в нем установлен редкий зеленый бриллиант весом 8,5 карата.

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