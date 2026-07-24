Четыре брака и сорванные помолвки: история бурных романов Дженнифер Лопес и почему самая красивая женщина на Земле осталась одна в 57 лет

24 июля певица Дженнифер Лопес отмечает свой 57-й день рождения. За свою карьеру она успела стать мировой поп-звездой, успешной актрисой, бизнес-леди и одной из самых известных женщин планеты. В 2011 году журнал People даже признал ее самой красивой женщиной на Земле.

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Но если профессиональная жизнь Джей Ло много лет напоминала непрерывную историю успеха, то в личной жизни все складывалось гораздо драматичнее. Она четыре раза выходила замуж, шесть раз была помолвлена, пережила мучительные разрывы, громкие скандалы и даже возвращение к мужу, которого любила более двух десятилетий. Но сегодня Лопес официально одинока – и, похоже, впервые за долгое время ее это полностью устраивает. OBOZ.UA расскажет, что известно о бурных романах мировой звезды.

Первая любовь, длившаяся десять лет

Первой большой любовью будущей звезды стал Дэвид Круз. Они начали встречаться, когда Дженнифер Лопес было всего 15 лет, и прожили вместе почти десять лет. Именно он был свидетелем того, как обычная американка шаг за шагом превращалась в знаменитость мирового масштаба.

После разрыва в жизни Лопес ненадолго появился актер Уэсли Снайпс. Они познакомились на съёмках фильма "Денежный поезд", где, как впоследствии вспоминала сама знаменитость, коллега постоянно с ней флиртовал. Роман был недолгим, но именно тогда о ее личной жизни впервые заговорил Голливуд.

Первый брак и громкие судебные скандалы

Первым мужем артистки стал официант Охани Ноа, с которым она познакомилась в Майами (США). Их брак продлился менее года, однако на этом история не закончилась. Уже после развода Ноа пытался заработать на отношениях с бывшей женой: угрожал обнародовать личные видео, планировал выпустить мемуары об их жизни и вымогал деньги. В конце концов Лопес обратилась в суд и добилась запрета на любые попытки использовать ее имя в корыстных целях.

Отношения со скандальным рэпером

Одним из самых громких романов конца 1990-х стали отношения певицы с рэпером Шоном Комбсом (P. Diddy), который сейчас отбывает срок в тюрьме за торговлю людьми. Их история была полна страсти, но в то же время и скандалов.

Пара пережила слухи об изменах, громкие конфликты и даже задержание полицией после перестрелки в одном из ночных клубов Нью-Йорка. Несмотря на это, именно во время отношений с Комбсом певица появилась на церемонии "Грэмми" в легендарном зеленом платье Versace, которое навсегда вошло в историю мировой моды.

Второй брак продлился всего девять месяцев

Вторым мужем Лопес стал танцор и хореограф Крис Джадд, с которым она познакомилась во время работы над клипом Love Don't Cost a Thing.

Они внезапно поженились в 2001 году, но уже через девять месяцев решили расстаться. Однако сам процесс расторжения брака продолжался до 2003 года.

"Беннифер", которые ждали друг друга почти два десятилетия

Самой известной любовной историей Дженнифер Лопес стали отношения с актером Беном Аффлеком. Они познакомились на съемочной площадке фильма "Джилли" в 2002 году и почти сразу стали одной из самых обсуждаемых пар Голливуда.

Влюбленных даже начали называть "Беннифер". После помолвки они готовились к свадьбе, но за день до церемонии ее неожиданно отменили. Причиной тогда назвали разные взгляды на будущее: Дженнифер хотела родить детей, а Аффлек не был готов отказаться от своего холостяцкого образа жизни.

Прошло почти два десятилетия, прежде чем жизнь вновь свела их вместе. После разрыва с бейсболистом Алексом Родригесом Лопес возобновила отношения с Аффлеком, а летом 2022 года они тихо поженились в Лас-Вегасе, а впоследствии устроили грандиозное торжество для родных и друзей.

Казалось, история наконец-то обрела счастливый финал, однако уже через два года Дженнифер Лопес подала на развод. В январе 2025 года брак официально был расторгнут.

Самый длительный брак и рождение детей

Самым длительным в жизни певицы остался брак с Марком Энтони. Они поженились в 2004 году, прожили вместе семь лет и стали родителями близнецов Макса и Эмми. Даже после развода в 2011 году бывшие супруги сохранили нормальные отношения ради детей.

Другие романы певицы

После развода в 2011 году в жизни артистки было еще несколько серьезных романов. Сначала она несколько лет встречалась с танцором Каспером Смартом.

В 2017 году ее новым избранником стал бывший бейсболист Алекс Родригес. Их роман казался почти идеальным: в 2019 году спортсмен сделал предложение на Багамах, пара начала готовиться к свадьбе, однако пандемия заставила дважды переносить церемонию.

В 2021 году они неожиданно объявили о расставании, заявив, что решили остаться друзьями.

Западные медиа также приписывали Лопес роман с рэпером Дрейком, хотя сама артистка уверяла, что их связывает только дружба.

Что сейчас происходит в личной жизни Джей Ло

После окончательного развода с Беном Аффлеком имя Дженнифер еще не раз связывали с новыми романами, однако ни один из них не подтвердился. Известно, что в конце 2025 года певица была полностью сосредоточена на работе и своих детях.

Близкие к артистке люди рассказывают, что она чувствует себя спокойной и счастливой, а сама Лопес не скрывает, что впервые за долгое время ей комфортно без отношений.

"Теперь я радуюсь, когда говорю, что буду просто одна. Да, я никого не ищу", – признавалась она после развода.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, журналисты выяснили, что Дженнифер Лопес сделала с обручальным кольцом от Бена Аффлека, стоимость которого превышает 5 миллионов долларов. Певица решила оставить себе роскошное украшение, ведь в нем установлен редкий зеленый бриллиант весом 8,5 карата.

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