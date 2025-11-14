Чарльзу III – 77 лет: какая страшная болезнь подкосила здоровье короля и о чем шепчутся в кулуарах дворца

Король Великобритании Чарльз III отмечает свое 77-летие на фоне непростого периода – как в жизни монархии, так и собственном здоровье. Уже почти два года он продолжает лечение от рака, который значительно ослабил его физическое состояние.

В то же время на плечи монарха упали новые волны скандалов, связанных с принцем Эндрю, что, по словам источников в Букингемском дворце, болезненно сказывается на здоровье короля. Как сообщает RadarOnline, Чарльз III находится "физически больным от беспокойства" из-за новых разоблачений в отношении своего брата Эндрю.

По словам инсайдеров, курс химиотерапии, который проходит монарх, сделал его "слишком слабым", чтобы выдержать постоянный стресс, связанный с очередными скандалами. Особое напряжение вызвала утечка переписки 2011 года, свидетельствующая о более тесных связях Эндрю с Джеффри Эпштейном, чем он признавал ранее.

Во дворце говорят, что Чарльз III "чрезвычайно истощен" этой ситуацией.

"Как только он думает, что вопрос решен, появляется новое откровение. Это огромная нагрузка, особенно в его состоянии", – отметил один из помощников.

Несмотря на советы врачей избегать стрессов, монарх продолжает выполнять свои обязанности, хотя внутренне, по словам источников, он чувствует себя "загнанным в угол".

Здоровье короля и без того вызывает опасения. По данным источника, речь может идти о раке поджелудочной железы, хотя официально вид болезни не раскрывается.

Инсайдеры отмечают, что дворец "отчаянно пытается преуменьшить серьезность диагноза", однако сам Чарльз III осознает сложность ситуации.

Источник добавляет, что отношения с принцем Эндрю стали одной из главных причин его психологического истощения. Несмотря на лишение брата военных титулов и патронажа еще в 2022 году, герцог Йоркский продолжал появляться на публичных мероприятиях, что вызвало раздражение Чарльза III.

Но только в этом году в последние дни октября монарх все же решил лишить принца Эндрю всех титулов и почетных званий, а также выселил из семейного дворца.

Несмотря на все, монарх продолжает выполнять обязанности и даже участвует в публичных мероприятиях, хотя врачи его убеждали не нагружать себя чрезмерной работой.

