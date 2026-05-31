Бывший коллега Повалий раскрыл, какая новость из жизни предательницы поразила больше, чем ее пророссийские заявления

Режиссер Семен Горов, в свое время работавший с Таисией Повалий, прокомментировал позицию певицы, которая после начала полномасштабной войны открыто поддержала Россию. В интервью OBOZ.UA он признался, что до сих пор не может понять ее выбор.

Особенно его поразили сообщения о том, что певица фактически потеряла отношения с единственным сыном Денисом Повалием. Именно это обстоятельство больше всего шокировало Горова в истории артистки.

По словам режиссера, политические взгляды Повалий были известны и раньше. В свое время артистка поддерживала беглого экс-президента Виктора Януковича и была его доверенным лицом: "Знаете, я не люблю кого-то осуждать, но некоторые вещи мне трудно понять. Таисию Повалий я действительно знал лично, работал с ней. Она и тогда не скрывала своих политических взглядов – была доверенным лицом Януковича, поддерживала его. Но тогда это все же воспринималось как часть демократии: человек имеет право на свои убеждения".

"Но когда после всего, что произошло, ты начинаешь говорить вещи против собственной страны, против людей, которые здесь живут и гибнут, – этого не могу понять. Пытался как-то для себя объяснить, найти оправдание, но не смог", – признается режиссер.

"Смотрел какое-то ее интервью недавно. Если она уже пошла на то, чтобы порвать с сыном... Даже не знаю, как это охарактеризовать: это уже какое-то манкуртство", – добавил Горов.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения Таисия Повалий осталась в России и неоднократно делала заявления, которые вызвали резкую критику в Украине. На днях певица поплатилась за поддержку кровавой войны, которую Россия ведет против Украины, и распространение прокремлевских нарративов. Предательницу заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Более того, государству переданы права на музыкальные произведения артистки, которая стала одним из главных рупоров российской пропаганды.

