Известный продюсер раскрыла, каким имуществом владеет предательница Повалий в Москве, и поделилась мыслями о судьбе ее матери в РФ

Продюсер и главный режиссер фестиваля "Шлягер года" Анжела Норбоева рассказала о певице Таисии Повалий, которая перешла на сторону РФ. Она вспомнила встречу с мужем исполнительницы Игорем Лихутой накануне большой войны и детали об имуществе супругов в Москве – квартиру, машину и планы на российские паспорта.

Норбоева также прокомментировала публичные заявления Повалий и выразила соболезнования ее матери, которой пришлось привыкала к новой жизни в России. Об этом Анжела Норбоева рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Последний раз я виделась с Игорем Лихутой 13 января 2022 года – за месяц до большой войны, – поделилась Анжела Норбоева. – Он был в Киеве, и мы встретились у меня дома. Накануне он мне позвонил: "Ты в Киеве?" Говорю: "Нет, во Львове по делам". – "А когда ты будешь? Завтра? Я к тебе приеду". Он мне рассказывал, как им хорошо в Москве, что они приобрели квартиру и машину. Игорь рассказывал мне, где именно расположена эта квартира – недалеко от аэропорта Шереметьево, чтобы было удобно ездить на гастроли. Он рассказал, у кого из "Камеди Клаб" купил машину, даже какую именно модель. И тогда же сообщил, что через неделю они должны получить российские паспорта".

"Знаете, в жизни много плохих вещей, которые порой можешь как-то оправдать или по крайней мере попытаться объяснить для себя, – продолжает Норбоева. – Но давайте сравним, например, с той же Ани Лорак. Она тоже живет и работает в Москве, но не выходит в камеры с заявлениями. И к ней у меня нет ни гнева, ни такой злости, как к Таисии, которая лезет в камеры со словами: "Спасибо России, что все мне дала", что мы с россиянами – братья. Я просто не понимаю, как такое можно говорить. Это же твой народ, твоя страна. Ты же из Киевской области. Как ты можешь такое произносить вслух? Я все время думаю и о ее маме – как ей там? Человеку, который всю жизнь прожил в Украине, привыкать к новой жизни. Тем более, что Нина Даниловна никогда не говорила на русском языке – она украинка-украинка. И всегда такой была. Тая, ну сиди ты там – молчи в тряпочку. Зачем нести бред публично и настраивать против себя людей настолько, чтобы они начали тебя откровенно ненавидеть".

"Но дороги назад нет, – резюмировала Норбоева. – Она идет той тропой, которую выбрала. Потому что даже если захочет отступить от той идеологии, которую пропагандирует несколько лет, ее не примут ни там, ни здесь. Как я ее помню? Она всегда была аморфной, не имела собственного слова или позиции. Она делала то, что говорил муж, Игорь Лихута. По натуре – такая, не боец. Была история с Партией регионов – я считаю, это был ее первый неправильный шаг. Знаю, что сначала она отказалась идти в парламент, потому что даже Игорь понимал, что это дорога в никуда. Но потом ей заплатили большие деньги – миллион долларов. Им нужна была в списке такая любимица публики, чтобы прикрыть непопулярные имена".

