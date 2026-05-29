Таисии Повалий вынесли суровый приговор за поддержку России и пропаганду войны

Певица Таисия Повалий поплатилась за поддержку кровавой войны, которую Россия ведет против Украины, и распространение прокремлевских нарративов. Предательницу заочно приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Более того, государству переданы права на музыкальные произведения артистки, которая стала одним из главных рупоров российской пропаганды. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

В Винницкой областной прокуратуре доказали в суде, что бывшая народная артистка Украины после 2014 года выехала в РФ, где систематически поддерживала деятельность страны-агрессора. Экс-нардеп от ныне запрещенной "Партии регионов" неоднократно участвовала в пропагандистских мероприятиях, в частности, посвященных незаконной оккупации территорий Украины, оправдывала вооруженную агрессию России против нашей страны и распространяла антиукраинские нарративы.

Учитывая приведенные факты, Винницкий городской суд назначил Таисии Повалий наказание в виде 12 лет заключения, запрета на занятие определенных должностей сроком на 15 лет и конфискации всего имущества в доход государства.

Кроме того, еще в 2024 году Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о взыскании в доход государства имущества запроданки. В рамках закона "О санкциях" у Повалий конфисковали автомобиль BMW; 7 земельных участков в Киевской области общей площадью 9, 3095 га; жилой дом площадью 442,8 кв. м.; домовладение площадью 101 кв.м., и права на музыку и текст к 9 произведениям. В 2025-м эти права официально зарегистрированы за государством Украина.

Кстати, когда дом предательницы в Петропавловской Борщаговке под Киевом перешел в управление Фонда государственного имущества, она пыталась всеми силами доказать несправедливость такого поступка. Таисия Повалий пожаловалась одному из росмедиа, что имение якобы "забрали у пенсионерки", имея в виду свою мать. Более того, путинистка выдала, что из дома просто "выгнали" людей, которые за ним ухаживали.

"После отклоненных апелляций наш дом сегодня окончательно забрали в пользу государства и выгнали семью, которая ухаживала за ним! Дом, кстати, когда-то купила моя мама, потом мы его достроили, сделали ремонт и переехали к маме жить! Дом забрали не у меня, а у пенсионерки, которая 80 лет прожила в Украине и собиралась вернуться! Ну что ж! Так тому и быть! Спасибо за все!" – заявила Повалий.

