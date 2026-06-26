Бывшая супруга Остапчука раскрыла солидную сумму, которую получила от государства на восстановление совместного дома: как он выглядит после обстрела

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк, раскрыла сумму выплаты от государства, которую она получила на восстановление поврежденного в результате российского обстрела совместного дома. По ее словам, размер компенсации составляет 500 тысяч гривен.

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Нотариус откровенно отметила, что эта выплата не покроет все необходимые расходы на ремонт недвижимости, однако является довольно солидной с учетом степени повреждений, которые понесло имущество. Об этом Горняк рассказала в комментарии для проекта "Ранок у великому місті", подчеркнув, что все вопросы, которые касаются восстановления дома, решает сама, без вмешательства бывшего супруга.

"Я подала заявку на программу "єВідновлення", второй владелец, к сожалению, не подал. Но это даже к лучшему, потому что мне придет вся сумма, и я смогу ее использовать для восстановления дома. Сейчас я уже этим занимаюсь. Я так понимаю, что этой суммы не хватит, потому что повреждений больше. Но я считаю, что сумма хорошая. На такие повреждения – 500 тысяч всем в нашем городке. Как я слышала, если дом полностью разрушен, то давали два миллиона", – отметила бывшая жена ведущего.

Что известно о совместном доме нотариуса и шоумена

Напомним, что за время супружеской жизни, которая длилась с 2020 по 2022 годы, Владимир Остапчук и Кристина Горняк приобрели дом в селе Вишенки Киевской области. Несмотря на начало полномасштабной войны, они не планировали приостанавливать строительство недвижимости, но счастливую семью в ее стенах так и не создали. Горняк и Остапчук расстались до того, как завершили ремонт в совместном жилье.

Дом под Киевом неоднократно становился предметом публичных споров между бывшими супругами, в частности, из-за решения телеведущего переехать туда со своей третьей женой – Екатериной Остапчук. Скандалы между ними длились годами, пока кровавая война не внесла свои коррективы. В ночь на 22 февраля этого года Россия нанесла массированный удар по территории Украины, в результате чего серьезно пострадала недвижимость Горняка и Остапчука.

В своих соцсетях Екатерина Остапчук показала кадры дома после вражеской атаки, на которых видно, что в нем выбиты окна, поврежден фасад и разрушена прилегающая территория.

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