Вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил об утверждении 40-дневной операции по оказанию давления на государство-агрессора, условно названной "принуждение россии к миру". И этого хватило, чтобы в Москве началась настоящая истерика.

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Зарычали российские пропагандисты. Завелись телеведущие, так называемые "военкоры", чиновники, депутаты. Их буквально трясет и бросает в дрожь от одной только мысли, что Украина не только защищается, но и способна системно переносить войну туда, откуда она пришла. Они даже не допускают мысли, что Украина – это государство, а украинцы – это люди. Они кричат об "эскалации", угрожают, сыплют проклятиями. И это совершенно понятно. Именно так реагирует враг, когда чувствует опасность. С их стороны всё понятно.

Но есть и другое. Знаете, что вызывает наибольшее возмущение и наибольшую печаль?

Нет – не российская реакция, это как раз нормально и даже классно.

Реакция украинская, реакция части украинцев.

Не успело прозвучать заявление президента, как отдельные "оппозиционные" политики, так называемые украинские блогеры и комментаторы начали соревноваться, кто быстрее обесценит это заявление, кто быстрее унизит Верховного Главнокомандующего, а в его лице – воинов, СБУ, ВСУ и в принципе всю Украину.

В сетях разразилась буря.

"Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь". "Наполеона включил". "Очередной пиар". "Зачем это говорить?" "Власть рекламирует саму себя". "Не раздражай Москву, а то к нам прилетит" "Где наша победа, одно бла-бла?" "Где наши космические ракеты?"

И всё в этом духе.

Вы серьёзно?

Когда враг нервничает, а вы работаете над тем, чтобы снизить моральный дух внутри страны и успокоить врага, это что?

Война давно перестала быть лишь войной ракет, танков и окопов. Она ведётся ещё и в психологическом, информационном пространстве. Демонстрация уверенности, демонстрация возможностей, создание неопределённости для врага – это тоже оружие.

Когда украинское руководство делает заявление, которое заставляет российскую пропаганду несколько дней бить в колокола и впадать в истерику, это уже означает, что информационный удар достиг цели.

И именно в этот момент люди, называющие себя патриотами, и начинают работать именно в том направлении, которое выгодно Кремлю: высмеять, приуменьшить, посеять недоверие, показать слабость своего командования, своей власти и, конечно же, Украины.

Кто-нибудь может объяснить, зачем?

Кому это помогает?

Нашей украинской армии, нашим воинам?

СБУ, которая ежедневно проводит уникальные операции?

Или все-таки российским пропагандистам, которые с удовольствием демонстрируют внутреннюю украинскую раздробленность?

Или это прямая, неприкрытая работа на Московию?

Критика власти – это нормально. Но когда критика автоматически превращается в отрицание любого успеха Украины только потому, что его озвучил Зеленский, это уже не о государственной позиции, это обычная измена или гнилость этих людей.

Если человек не понимает, что такое психологическая война, информационные операции и стратегические коммуникации во время войны, то, возможно, не стоит выставлять напоказ собственное непонимание, свою ненависть к тем, кто защищает Украину.

Ведь сегодня каждое необдуманное слово тоже может стать оружием.

И эти высказывания помогают Московии убивать нас.

Все, кто так поступает, четко следуют инструкциям Рогозина – найдите видео и послушайте.

И очень хотелось бы, чтобы это оружие никогда не работало против Украины.