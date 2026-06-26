Украинцы обязаны заплатить налоги за свои квартиры: суммы пришлют до 1 июля

В Украине до 1 июля вышлют квитанции с налогом на недвижимость. Платить должны те, кто владеет квартирами площадью от 60 кв.м и домами площадью от 120 кв.м. В этом году ставка налога составит 120 грн за каждый лишний квадратный метр.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. В прошлом году налог на недвижимость заплатили 1,1 млн украинцев. Речь идет не только о жилой недвижимости (дома и квартиры), платить нужно, в том числе, и за коммерческие помещения, парковочные места и т.д. В этом году цифра будет сопоставимой, однако сумма увеличится. В прошлом году в бюджеты поступило 12,7 млрд грн. И поступления по сравнению с 2024 годом выросли на 19,3%.

"Рост поступлений свидетельствует о повышении налоговой дисциплины и ответственном отношении плательщиков к выполнению своих налоговых обязательств", — отмечают в ГНС. Однако, помимо роста "налоговой дисциплины", на уплаченную сумму также может повлиять увеличение размера налога. Он уплачивается в процентах от минимальной заработной платы. Минимальную зарплату повышают почти каждый год, поэтому растет и размер налога на квартиры и дома.

Например, в 2024 году украинец, у которого есть "лишние" 30 кв. м в городе, где установлена ставка в 1% от минимальной зарплаты, платил налог в размере 2010 грн. А в 2026 году за такое же жилье с такой же ставкой придется платить уже 2400 грн.

Налог начисляется за предыдущий календарный год. То есть летом налогоплательщики получают счета за предыдущий год. Закон четко определяет лимиты "льготной" площади, которая не облагается налогом. Деньги придется платить только за каждый квадратный метр, превышающий эти нормы:

Для квартир: льготная площадь составляет 60 кв. м (налог начисляется на каждый метр сверх этого лимита).

Для жилых домов: льготная площадь — 120 кв. м.

Для различных типов недвижимости (если в собственности есть и квартира, и дом): суммарная льготная площадь — 180 кв. м.

Важно: если площадь квартиры превышает 300 кв. м, или площадь дома — более 500 кв. м, то сумма налога увеличивается на так называемый "налог на роскошь" — дополнительные 25 000 гривен в год. Ставка налога устанавливается местными властями, но она не может превышать 1,5%.

Часть городов установила ставку в 1%, однако значительное количество применяет максимально возможный размер налога – 1,5% от минимальной заработной платы. Таким образом, максимальная ставка в этом году – 120 грн. Эта сумма менялась следующим образом:

в 2022-м (платили за 2021-й) – 90 грн за квадрат;

в 2023 году (за 2022-й) — 97,5 грн за квадрат;

в 2024 году (за 2023-й) — 100,5 грн за квадрат;

в 2025 году (за 2024-й) – 106,5 грн за квадрат.

Как ранее писал OBOZ.UA, Киевский окружной административный суд удовлетворил иск Государственной налоговой службы в Киевской области и обязал украинку доплатить более 346 тыс. грн налогов. Женщина, как установила налоговая проверка, зарабатывала на OnlyFans. Однако в суде она заявила, что её данные, вероятно, были украдены и на упомянутой платформе она не зарабатывала.

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