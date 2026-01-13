Была на дне: главная звезда сериала 'Школа' от отчаяния пошла на обычную работу и объяснила, почему ей не дают ролей

Украинская актриса Янина Андреева, которая получила широкую известность благодаря роли Екатерины Анатольевны Белозерской в сериале "Школа", рассказала о сложном периоде в жизни, когда осталась без съемок и была вынуждена пойти на обычную офисную работу. По ее словам, длительное отсутствие ролей и финансовая нестабильность серьезно ударили по психологическому состоянию.

В интервью "Коротко про" Андреева рассказала, что 2023 год стал для нее переломным. Потеря отца, закрытие утренней программы на телевидении, где она работала ведущей, и полное отсутствие съемок привели к финансовому и психологическому кризису.

"Работы нет, съемок нет. Ты просто сидишь и думаешь: "Ну все, ты на дне, приплыли". Я много лет не искала работу в другом секторе, потому что видела себя только в этой сфере. И до сих пор вижу, что это мое", – поделилась актриса.

Сейчас Андреева работает в обычном офисе. Работа не связана с творчеством, однако дает необходимую стабильность. Янина признается, что пошла на этот шаг ради семьи: ей нужно помогать старенькой маме и воспитывать 12-летнюю дочь Веронику.

Объясняя причины своего исчезновения с экранов, Андреева отмечает, что современный актерский рынок стал слишком жестоким. Она признается, что постоянные отказы на кастингах порождают множество комплексов и заставляют сомневаться в собственном таланте, хотя часто проблема заключается не в актере, а в видении продюсеров или нежелании режиссеров экспериментировать с новыми типажами.

"Сколько актеров, которые сидят без работы, у которых тоже были успешные проекты, они имеют большие достижения и которым есть чем гордиться! Конечно, может влиять много факторов. Медийность имеет значение. Знаю истории, что некоторых вообще без проб утверждают. Психологически это трудно вывезти. Особенно, если это мечта всей твоей жизни", – добавила Андреева.

