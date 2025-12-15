Звезда 'Кофе с кардамоном' шокировала, как польский актер терроризировал съемочную команду и 'вылетел' из второго сезона

Звезда и продюсер сериала "Кофе с кардамоном" Елена Лавренюк объяснила, почему польский актер Павел Делонг не появился во втором сезоне проекта. По ее словам, причиной стало системное непрофессиональное поведение актера на съемочной площадке, которое, по оценке команды, фактически сорвало дальнейшее сотрудничество.

Видео дня

Об этом Лавренюк рассказала в интервью журналистке Алине Доротюк, отвечая на вопросы зрителей, которые после премьеры второго сезона массово интересовались, почему из сериала исчез Делонг и другие польские актеры. Актриса и продюсер подчеркнула, что долгое время сознательно избегала этой темы, чтобы не разрушать экранную историю любви, в которую поверили зрители.

По словам Лавренюк, экранный тандем Анны и Адама действительно сложился и имел продолжение в творческих планах команды. В то же время за кадром ситуация была противоположной. Она заявила, что поведение Павела Делонга на площадке было "абсолютно непрофессиональным", а от его действий страдали и съемочная группа, и актеры, и сам производственный процесс.

Актриса рассказала, что Делонг систематически отказывался играть сцены так, как они были прописаны в сценарии, требовал изменений непосредственно во время съемок, не соглашался с режиссерскими решениями, унижал режиссера и членов команды. По ее словам, это доходило до манипуляций и фактического давления, что могло привести к полной остановке съемок.

"Это могло бы привести к полной остановке съемочного процесса, потому что Павел не хотел, например, играть сцену так, как она написана. И это происходило день в день, когда уже шел съемочный процесс. Ему все не нравилось, он унижал режиссера, он унижал всю группу, и это просто стало невозможным. К сожалению, когда завершали съемочный процесс, мы поняли, что с Павелом сотрудничать мы в дальнейшем не можем. Хотя, когда планировался первый сезон, мы так и рассматривали, что расскажем историю Анны и Адама дальше", – объяснила Лавренюк.

Отдельно Лавренюк объяснила, почему контрактные условия не сработали как предохранитель. По ее словам, актер пользовался пунктами о форс-мажоре, угрожая срывом съемочного процесса из-за возможной "болезни" или невозможности приезда. В ситуации плотного графика с массовками, приездом иностранной команды и ограниченными сроками продакшен был вынужден идти на уступки.

По словам продюсера, самые большие проблемы начались после того, как была отснята значительная часть материала. Делонг, по ее утверждению, настаивал на фактическом контроле над проектом, заявлял себя режиссером, сценаристом и продюсером и требовал подписать соответствующий договор. В случае отказа он угрожал не выходить на площадку или срывать съемочные дни.

Лавренюк также привела пример инцидента накануне финальной сцены свадьбы, когда актер, по ее словам, прислал сообщение о якобы проблемах с документами и отказывался приехать без подписания договора. В итоге команда была вынуждена срочно менять финальные решения и искать альтернативные варианты завершения истории.

"В пять утра он присылает фото, где у него вырвана страница в паспорте, и говорит, что не может прилететь. Форс-мажор", – рассказала Елена Лавренюк.

Отдельный конфликт, по словам продюсера, возник уже после завершения съемок, во время продажи сериала польскому телеканалу. Лавренюк утверждает, что Делонг заявлял о якобы имеющихся у него авторских правах как режиссера и продюсера, что усложнило переговоры и требовало юридических доказательств со стороны украинской стороны.

В частности, актер в Польше заявлял, что с ним якобы не рассчитались, хотя сам отказывался от гонорара.

"Когда исполнительный продюсер хотела с ним рассчитаться, он просто швырнул деньги и не взял их, а потом рассказывал, что с ним не рассчитались", – сказала Лавренюк.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Лавренюк комментировала конфликт, который разгорелся с Натальей Гурницкой, автором бестселлера, на основе которого создавалась первая часть "Кофе с кардамоном". Актриса отрицала, что во время съемок второго сезона сериала были нарушены авторские права писательницы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!