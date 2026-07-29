Будущий фильм о Мэрилин Монро оказался в центре скандала из-за выбора главной героини: ее называли "худшей актрисой года"
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Новый фильм о Мэрилин Монро еще не вышел в прокат, но уже вызвал бурные споры в сети. После публикации первых кадров со съемок зрители начали спорить по поводу выбора актрисы на главную роль. Культовую голливудскую блондинку должна сыграть Дакота Джонсон, которая в прошлом году получила антипремию "Золотая малина" как худшая актриса года.
Первые фотографии из фильма Flesh Impact опубликовал журнал Vanity Fair. Короткометражный фильм (всего 17 минут) режиссера Мэгги Джилленгол посвящен 100-летию со дня рождения Монро.
На кадрах Джонсон предстает в светлом парике, с фирменной родинкой и в белом образе, отсылающем к самым известным появлениям кинодивы.
В фильме будет сразу две Мэрилин Монро. Дакота Джонсон сыграет светскую диву на пике славы, а 93-летняя обладательница "Оскара" Эллен Берстин воплотит легендарную актрису в почтенном возрасте – такой, какой мир ее так и не увидел.
Часть пользователей в X похвалила именно Дакоту Джонсон за ее перевоплощение, отметив, что ей удалось передать атмосферу и харизму Мэрилин. В то же время многие поклонники отнеслись к кастингу критически. Одни считают, что Голливуд слишком часто возвращается к истории Монро, другие убеждены, что Джонсон не похожа на легендарную актрису и не подходит для этой роли.
"Пожалуйста, оставьте Мэрилин в покое. Пусть она покоится с миром", – написал один из пользователей.
Другая девушка добавила: "Боже мой, дайте же этой женщине спокойствие, пожалуйста! Нам уже хватило после того отвратительного уродства под названием "Блондинка" (речь идет о фильме 2022 года режиссера Эндрю Доминика. – Ред.)".
Некоторые же, напротив, отметили перевоплощение Джонсон: "Ладно, Дакота... ты это сделала. Атмосфера в стиле Мэрилин просто потрясает".
"Вау! Не могу дождаться. Эллен Берстин действительно выглядит именно так, как я представляю себе Мэрилин в старости. Она, наверное, прекрасно справится с этой ролью", – похвалила актерский состав другая пользовательница.
А вот кто-то решил сравнить внешность Дакоты Джонсон с другой легендой американской сцены: "Извините, но Джонсон больше похожа на Мадонну, чем на Монро".
Сама режиссерка Мэгги Джилленгол не скрывает, что сначала сомневалась, стоит ли браться за этот проект. По ее словам, после подробного знакомства с творчеством Монро она начала задумываться, какой могла бы стать актриса, если бы прожила еще много десятилетий.
"Мне ее игра кажется такой увлекательной, необычной, безудержной и очень радостной, но в то же время и ужасно тревожной. Я как будто задумалась над тем, что бы произошло, если бы у нее было 60 лет для себя. Чем отличалась бы та работа, которой она занималась бы сейчас?" – рассказала Джилленгол.
Режиссер также пояснила, что внешнее сходство не было для нее главным критерием во время кастинга.
"Я не знаю, может ли кто-то вообще до конца представить, как выглядит Мэрилин, ведь ее так сильно превратили в товар и миф, что в моем воображении ее образ очень размыт", – отметила она.
Мировая премьера фильма Flesh Impact запланирована на сентябрь 2026 года в рамках Венецианского кинофестиваля.
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