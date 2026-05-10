Бритни Спирс впервые вышла на связь после избежания ареста за пьяную езду: звезда назвала инцидент 'благословением'

Певица Бритни Спирс впервые прокомментировала скандал с управлением автомобилем в нетрезвом и наркотическом состоянии после суда и пребывания в реабилитационном центре. Певица назвала пережитые события "благословением, скрытым за испытаниями".

Видео дня

44-летняя артистка опубликовала сообщение в Instagram, где поделилась размышлениями о своем "духовном путешествии". Вместе с фото желто-белой змеи она написала, что символ змеи ассоциируется для нее с "крепким здоровьем, высшим сознанием и настоящей удачей".

"Зашла с детьми в зоомагазин, и взгляните, какая же это прекрасная маленькая змейка. Змеи символизируют крепкое здоровье, высшее сознание и настоящую удачу. Я так невероятно благодарна своим друзьям и всем тем замечательным людям, которых я встретила на своем духовном пути. Все это – благословение, которое скрыто за испытаниями", – написала она.

Также певица призналась, что ей еще нужно научиться быть "добрее к себе" и к собственным мыслям.

"Мне еще надо научиться быть добрее к себе и к тому, как я с собой разговариваю... Это бесконечное путешествие, и иногда я просто останавливаюсь, поднимаю голову и говорю: "Вау, Боже, я думаю, это был Ты", – и улыбаюсь!" – добавила артистка.

Напомним, скандал вокруг артистки разгорелся после того, как 4 марта ее задержали по подозрению в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. Позже Бритни Спирс через своего адвоката Майкла Голдштейна признала вину в суде в Калифорнии. Сама певица на заседании не присутствовала.

По решению суда Спирс получила 12 месяцев условного срока и один день заключения, который, по данным американских медиа, уже был зачислен. Также суд обязал артистку пройти трехмесячную программу лечения алкогольной и наркотической зависимости, регулярно посещать психолога и психиатра, а также воздерживаться от алкоголя и наркотических веществ, кроме назначенных врачом препаратов.

Кроме этого, певице назначили штраф в размере 721 доллара (около 31 тысячи гривен). Суд также постановил, что в случае повторной остановки полиция будет иметь право обыскивать ее автомобиль без ордера.

После ареста артистка добровольно обратилась в элитный реабилитационный центр Borden Cottage в штате Мэн. По информации Daily Mail, минимальная программа пребывания там составляет 45 дней и может стоить до 140 тысяч долларов, однако Спирс провела в центре менее трех недель.

После завершения лечения адвокат певицы заявил журналистам, что она "чувствует себя хорошо" и вернулась домой. Именно после этого Бритни впервые вышла на связь в соцсетях.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что полиция задержала "Мисс Турцию" и звезду "Величественного века" Эзги Эйюбоглу. Ее имя фигурирует в масштабном уголовном производстве, которое касается незаконного оборота наркотиков, проституции и хранения оружия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!