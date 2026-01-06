Полиция задержала 'Мисс Турцию' и звезду 'Великолепного века': в чем обвиняют любимицу миллионов и что с ней сейчас

Полиция Стамбула задержала турецкую актрису и модель Эзги Эйюбоглу, известную по роли Айбиге Хатун в культовом сериале "Великолепный век" и участию в конкурсе "Мисс Турция". Ее имя фигурирует в масштабном уголовном производстве, которое касается незаконного оборота наркотиков, проституции и хранения оружия.

Как сообщили в T24, задержание произошло 18 декабря 2025 года в рамках масштабной операции, проведенной Управлением по борьбе с организованной преступностью. По официальной информации, во время первой волны рейдов в разных районах Стамбула были задержаны восемь человек, подозреваемых в ряде тяжких правонарушений – от торговли наркотиками до содействия проституции и незаконного оборота оружия.

Согласно материалам следствия, Эзги Эйюбоглу проходит по делу как подозреваемая по статье 191 Уголовного кодекса Турции – "приобретение, принятие или хранение наркотических или стимулирующих веществ для личного употребления".

При этом ее менеджера Эсера Кючюкерола и Исмаила Ахмета Акчая подозревают в изготовлении и торговле наркотическими или стимулирующими веществами в соответствии со статьей 188 УК Турции.

Другие фигуранты дела были задержаны по подозрению в подстрекательстве к проституции и содействии ей (статья 227), а также в нарушении Закона №6136 о хранении нелицензированного огнестрельного оружия.

Во время обысков по адресам подозреваемых правоохранители изъяли значительное количество запрещенных предметов. Среди них – нелицензированные и лицензированные пистолеты, пистолет для стрельбы холостыми патронами, боеприпасы, 111 таблеток наркотического характера, кристаллические наркотические вещества, жидкости с содержанием наркотиков, многочисленные принадлежности для их употребления, а также подозрительные купюры долларов США, часть из которых имела признаки подделки.

Позже в рамках второй волны "антинаркотической операции" количество задержанных возросло. Среди них снова фигурировали Эзги Эйюбоглу и ее менеджер.

Адвокат актрисы Джемиль Джем Эрибол публично отрицал все обвинения в адрес своей клиентки. По его словам, Эзги Эйюбоглу вернулась с новогодней вечеринки и зашла к своему соседу и менеджеру Кючюкерола, когда около 03:00 ночи в дом прибыли правоохранители.

Защита подчеркивает, что актриса не имеет никакого отношения ни к наркотикам, ни к другим преступлениям, которые фигурируют в деле.

Что сейчас с актрисой

После допроса в отделении полиции и предоставления образцов крови и волос в Институте судебной медицины Эзги Эйюбоглу была освобождена по прямому указанию прокуратуры. В то же время ее процессуальный статус по делу остается в силе, а следственные действия продолжаются.

Расследование имеет широкий резонанс, поскольку параллельно правоохранители проверяют возможную причастность к наркопреступлениям других известных представителей телевизионной и медиаиндустрии Турции. Часть из них была задержана, часть – объявлена в розыск из-за пребывания за границей. Некоторых фигурантов после процессуальных действий также отпустили.

Эзги Эйюбоглу – турецкая актриса и модель, родившаяся в 1988 году в Анкаре. Она училась в Государственной консерватории университета Хаджеттепе, проходила балетную подготовку в Университете искусств Мимара Синана, а с начала 2000-х годов работает в модельном бизнесе. Широкую известность актрисе принесла роль Айбиге Хатун в сериале "Великолепный век".

