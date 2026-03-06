'Это непростительно'. Стало известно, что грозит Бритни Спирс за 'пьяное' вождение, и что певица сделала сразу после ареста

В среду, 5 марта, полиция арестовала американскую певицу Бритни Спирс из-за вождения в нетрезвом состоянии. Как сообщили правоохранители, 44-летняя артистка "нестабильно" управляла автомобилем на высокой скорости, поэтому была доставлена в главную тюрьму округа Вентура в Лос-Анджелесе. Она прошла "несколько тестов на трезвость", а в 6 утра следующего дня была освобождена. Сейчас расследование по делу звезды продолжается, однако, по данным адвоката Тре Ловелла, есть большая вероятность, что она избежит тюремного заключения.

Как отметил эксперт в комментарии изданию HELLO, Бритни Спирс, скорее всего, грозит условное наказание. Кроме того, исполнительницу могут лишить водительских прав.

"Для Бритни существует несколько вариантов развития событий. Если это ее первое вождение в нетрезвом состоянии и нет смягчающих обстоятельств, то вероятность того, что она будет заключена в тюрьму, невелика. Скорее всего, ей грозит условное наказание, штраф, требование пройти образовательную программу по формированию ответственного поведения после управления авто в нетрезвом состоянии. Возможно, ее лишат водительских прав, если она не сможет убедить Департамент транспортных средств в обратном во время административного слушания", – сообщил адвокат.

По словам Тре Ловеллы, уже после возможного прохождения испытательного срока и уплаты штрафов Бритни Спирс сможет подать прошение об удалении обвинения из ее личного дела. Кроме того, перед признанием вины артистки надо будет определить, что ее конституционные права не были нарушены, а полиция имела обоснованные подозрения для ареста.

Что сделала певица после задержания

Как сообщает Page Six, когда полицейские арестовали Бритни Спирс, она была очень эмоциональной и много плакала. Артистка чувствовала стыд и сильное беспокойство, а сильной поддержкой в сложный момент для нее стала семья. Сразу после ареста знаменитость имела "положительный и обнадеживающий" разговор со своей мамой Линн. Освободившись из тюрьмы она также связалась с обоими сыновьями – Шоном и Джейденом.

Кроме того, когда информация об аресте Бритни Спирс распространилась в сети, артистка решила отстранить себя от лишнего внимания. Она удалила свой профиль в Instagram.

Тем временем менеджер исполнительницы довольно резко высказался о ее аресте: "Это был досадный инцидент, который абсолютно нельзя простить. Бритни хочет принять необходимые меры и будет соблюдать закон, и, надеемся, это станет первым шагом к давно необходимым изменениям в ее жизни. Надеемся, что она получит необходимую помощь и поддержку в этот сложный период".

