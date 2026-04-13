Бритни Спирс легла в реабилитационную клинику после 'пьяного' инцидента: что известно о ее состоянии

Американская певица Бритни Спирс обратилась в реабилитационную клинику после инцидента с вождением в нетрезвом состоянии, который произошел в начале марта в Калифорнии (США). Певица решила самостоятельно обратиться за помощью и начать лечение в специализированном учреждении.

Информацию о госпитализации подтвердил представитель артистки изданию People. В заявлении команды артистки говорится, что этот шаг рассматривается как начало необходимых изменений в ее жизни. Близкое окружение певицы сейчас работает над долгосрочным планом поддержки, который должен помочь ей стабилизировать состояние и избежать подобных ситуаций в будущем.

"Бритни собирается принять правильные меры и соблюдать закон, и, надеемся, это может быть первым шагом к давно назревшим изменениям, которые должны произойти в жизни Бритни. Надеемся, что она сможет получить помощь и поддержку, которые ей нужны в это трудное время", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что ее сыновья – Шон Престон и Джейден Джеймс от брака с Кевином Федерлайном – в дальнейшем поддерживают контакт с матерью. Отметим, что долгое время дети не общались с артисткой.

Отметим, сразу после задержания Спирс находилась в сильном эмоциональном состоянии: она плакала, чувствовала тревогу и стыд. В этот период она общалась с матерью Линн, а также связалась со своими детьми. Сообщалось, что после инцидента певица временно отошла от публичности, в очередной раз удалив свои страницы в социальных сетях.

Речь идет об аресте 44-летней звезды 4 марта в Вентуре. По данным полиции, автомобиль Спирс двигался на высокой скорости, а управление было нестабильным, что и стало основанием для остановки. После этого певицу доставили в главную тюрьму округа, где она прошла несколько тестов на трезвость. Уже в 6 утра следующего дня ее освободили, однако расследование по делу продолжается.

После инцидента представитель певицы отметил, что ситуация является "абсолютно неприемлемой", и заверил, что артистка "примет правильные меры и будет соблюдать закон".

В то же время близкие к артистке люди утверждают, что она не потеряла связь с семьей и друзьями. В частности, ее давний друг Шон Филлип заявлял, что Спирс сообщила ему, что с ней "все хорошо", и подчеркнул, что подобное поведение не является типичным для певицы.

Позже появилась информация, что после инцидента артистка пытается изменить образ жизни: она прекратила употреблять алкоголь и начала посещать встречи группы Анонимных Алкоголиков в Лос-Анджелесе. Также в сети появлялись короткие видео, на которых Спирс проводит время с сыном и благодарит близких за поддержку.

С юридической точки зрения, как пояснил адвокат Тре Ловелл, в случае отсутствия отягчающих обстоятельств Спирс, вероятно, не грозит тюремное заключение. Наиболее вероятными последствиями могут стать условное наказание, штраф, обязательное прохождение образовательной программы по ответственному вождению, а также возможное лишение водительских прав.

Напомним, что только в 2021 году завершилось многолетнее опекунство над 44-летней певицей. После этого ее публичная активность, в частности в социальных сетях, неоднократно вызывала беспокойство у части окружения и семьи.

В частности, в октябре 2025 года бывший муж артистки Кевин Федерлайн в своих мемуарах выражал тревогу за ее состояние, отмечая, что ситуация требует изменений. В ответ представители Спирс подчеркивали, что главным приоритетом для нее остаются ее дети и их благополучие.

