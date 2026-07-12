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Бритни Спирс устроила опасную выходку на дороге после "покаяния" за вождение в нетрезвом виде: ее реакция подогрела скандал. Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
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Бритни Спирс устроила опасную выходку на дороге после 'раскаяния' за вождение в нетрезвом виде
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Американская поп-звезда Бритни Спирс устроила рискованную выходку на автостраде в Лос-Анджелесе (США). Спустя всего несколько месяцев после громкой истории с арестом за вождение в нетрезвом состоянии певицу сфотографировали, когда она выглядывала через люк черного внедорожника Mercedes, движущегося по трассе.

На кадрах, опубликованных Page Six и самой артисткой, Бритни выглядывает через люк автомобиля, запрокидывает голову назад, разводит руки и наслаждается поездкой. В это время автомобиль двигался со скоростью около 72 км/ч (45 миль).

Певица якобы находилась на крыше автомобиля около двух минут.

Певица якобы находилась на крыше автомобиля около двух минут.

После этого "гелик" заехал на заправку, где Спирс видели в хорошем настроении. Она смеялась и общалась с мужчиной, который сидел за рулем и которого западные медиа называют ее таинственным спутником.

Сначала источник, близкий к певице, заявил в комментарии Daily Mail, что Бритни Спирс якобы высунулась через люк только для того, чтобы посмотреть, насколько большая пробка впереди.

Бритни Спирс якобы высунулась через люк только для того, чтобы посмотреть, насколько велика пробка впереди

"Бритни на мгновение высунула голову через люк на крыше – она хотела посмотреть, как обстоит ситуация на дороге впереди, потому что машины остановились. Ей было интересно, на сколько времени они задержатся. Она делала это постоянно, когда была ребенком и росла на Юге, ей нравится, когда летом теплый ветер развевает ее волосы – это весело. Она весело проводит лето и счастлива, у нее все хорошо. Если высунуть голову через люк на крыше – это незаконно, то она об этом не знает! Она не хотела сделать ничего плохого", – заявили в ее окружении.

На следующий день после появления скандальных фотографий Спирс отреагировала на критику со стороны американцев в своем Instagram.

"Люди видят лишь две секунды моего безумия, когда я выгибаюсь к небесам! А между тем – дни и часы моей реальности! Ничто не является тем, чем кажется. Пссс, думаю, мне нужно чаще вылезать на крышу", – написала певица.

Спирс отреагировала на критику

Этот опасный трюк произошел вскоре после того, как Спирс оказалась в центре другого громкого скандала. В марте певицу задержали в округе Вентура (Калифорния) по подозрению в вождении автомобиля в состоянии опьянения. Впоследствии она признала свою вину по менее тяжкому правонарушению – так называемой "мокрой неосторожности" (wet reckless), что позволило ей избежать тюремного заключения. После инцидента артистка также прошла курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости.

Уже после этого, как сообщал OBOZ.UA, Бритни Спирс устроила хаос в одном из ресторанов Лос-Анджелеса во время ужина с друзьями. Певица в какой-то момент начала громко кричать и даже лаять, а после этого ходила с ножом в руках по заведению.

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