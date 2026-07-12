Бритни Спирс устроила опасную выходку на дороге после "покаяния" за вождение в нетрезвом виде: ее реакция подогрела скандал. Фото

Американская поп-звезда Бритни Спирс устроила рискованную выходку на автостраде в Лос-Анджелесе (США). Спустя всего несколько месяцев после громкой истории с арестом за вождение в нетрезвом состоянии певицу сфотографировали, когда она выглядывала через люк черного внедорожника Mercedes, движущегося по трассе.

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На кадрах, опубликованных Page Six и самой артисткой, Бритни выглядывает через люк автомобиля, запрокидывает голову назад, разводит руки и наслаждается поездкой. В это время автомобиль двигался со скоростью около 72 км/ч (45 миль).

Певица якобы находилась на крыше автомобиля около двух минут.

После этого "гелик" заехал на заправку, где Спирс видели в хорошем настроении. Она смеялась и общалась с мужчиной, который сидел за рулем и которого западные медиа называют ее таинственным спутником.

Сначала источник, близкий к певице, заявил в комментарии Daily Mail, что Бритни Спирс якобы высунулась через люк только для того, чтобы посмотреть, насколько большая пробка впереди.

"Бритни на мгновение высунула голову через люк на крыше – она хотела посмотреть, как обстоит ситуация на дороге впереди, потому что машины остановились. Ей было интересно, на сколько времени они задержатся. Она делала это постоянно, когда была ребенком и росла на Юге, ей нравится, когда летом теплый ветер развевает ее волосы – это весело. Она весело проводит лето и счастлива, у нее все хорошо. Если высунуть голову через люк на крыше – это незаконно, то она об этом не знает! Она не хотела сделать ничего плохого", – заявили в ее окружении.

На следующий день после появления скандальных фотографий Спирс отреагировала на критику со стороны американцев в своем Instagram.

"Люди видят лишь две секунды моего безумия, когда я выгибаюсь к небесам! А между тем – дни и часы моей реальности! Ничто не является тем, чем кажется. Пссс, думаю, мне нужно чаще вылезать на крышу", – написала певица.

Этот опасный трюк произошел вскоре после того, как Спирс оказалась в центре другого громкого скандала. В марте певицу задержали в округе Вентура (Калифорния) по подозрению в вождении автомобиля в состоянии опьянения. Впоследствии она признала свою вину по менее тяжкому правонарушению – так называемой "мокрой неосторожности" (wet reckless), что позволило ей избежать тюремного заключения. После инцидента артистка также прошла курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости.

Уже после этого, как сообщал OBOZ.UA, Бритни Спирс устроила хаос в одном из ресторанов Лос-Анджелеса во время ужина с друзьями. Певица в какой-то момент начала громко кричать и даже лаять, а после этого ходила с ножом в руках по заведению.

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