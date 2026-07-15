Брат Николая Гнатюка рассказал правду об "исчезновении" народного артиста после слухов, что исполнитель "Смереки" заболел и стал монахом

В течение последних нескольких лет народный артист Украины Николай Гнатюк никак не давал о себе знать в информационном пространстве, поэтому вокруг его личности разгорелось немало слухов, в частности о том, что он стал монахом и борется с болезнью. Однако теперь брат исполнителя легендарной "Смереки", акер Анатолий Гнатюк, раскрыл правду о его судьбе. После начала полномасштабной войны исполнитель обосновался в Германии, где ведет светскую жизнь.

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По словам Анатолия Гнатюка, в какой-то момент здоровье действительно подвело его брата, однако не было слишком серьезных проблем, из-за которых стоило бы беспокоиться. Завесу жизни певца он приоткрыл в интервью Алине Доротюк.

"Мой брат с началом войны уехал в Германию и сейчас находится там. У него там уже очень давно живет семья: сын и жена. Они с женой давно развелись, но по-прежнему поддерживают хорошие человеческие отношения. У него, кстати, действительно были проблемы со здоровьем. Ничего сложного или страшного, слава Богу. Там были проблемы с ногой", – рассказал звезда "Лото-Забавы".

А вот слухи о том, что Николай Гнатюк стал монахом, актер полностью развеял. Как подчеркнул Анатолий Гнатюк, его брат действительно очень верующий человек, однако от светской жизни и материальных благ не отрекался.

"Он ездит как паломник в Грецию, на Афон, в разные монастыри и молится. Но монахом он не стал. Он ведет светскую жизнь", – отметил актер.

Что известно о Николае Гнатюке

Артист родился 14 сентября 1952 года в селе Немировка Хмельницкой области. В юном возрасте он решил связать свою жизнь с творчеством, поэтому после окончания школы поступил на музыкально-педагогический факультет Ровенского пединститута. Николай Гнатюк работал в нескольких ансамблях, однако настоящая слава пришла к нему только в 26 лет. Тогда он победил на украинском конкурсе артистов эстрады, который состоялся в Запорожье, а через год занял третье место на всесоюзном соревновании, благодаря чему открыл для себя путь за границу.

Однако восхождение по карьерной "лестнице" Николая Гнатюка не обошлось без испытаний. Жюри фестиваля "Интервидение" в Сопоте, главой которого была Алла Пугачева, пыталось всячески помешать артисту занять первое место. Как вспоминал Гнатюк, его российская коллега даже хотела напоить его на вечеринке перед выступлением, однако он понял этот замысел, тихонько покинул мероприятие и в итоге одержал победу. Постепенно исполнитель смог построить впечатляющую карьеру и собирал стадионы поклонников, но в старшем возрасте все же ушел со сцены.

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