У Владимира Бебешко случился инсульт: он вынужденно покинул Украину и впервые рассказал о своем состоянии

Украинский музыкальный продюсер Владимир Бебешко впервые откровенно рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. Три года назад у знаменитости случился инсульт, из-за которого ему пришлось переехать в столицу Польши – Варшаву.

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Из-за опасного для жизни заболевания продюсер даже не мог ходить и говорить, однако сейчас постепенно восстанавливается. О своем состоянии он рассказал в интервью Славе Демину.

"Я живу в Варшаве уже три года, потому что, честно говоря, заболел. Я бы не уехал из Украины, но так случилось, что меня "ударило" так, что я вынужден находиться в Польше. Инсульт, да и все. Ударило сильно: я не ходил, не говорил. Но сейчас я хожу, пишу музыку и надеюсь, что будет еще лучше", – поделился продюсер.

В настоящее время Владимир Бебешко проходит реабилитацию. Он по три часа гуляет в лесу с тростями и занимается физкультурой. Как отметил продюсер, точно сказать, сколько времени понадобится на его восстановление, невозможно.

Причиной инсульта Бебешко называет войну. Постоянное волнение и стресс негативно сказались на его состоянии.

Отметим, что о проблемах со здоровьем Владимира Бебешко в начале июня вскользь упомянула певица Мила Нитич, которая сотрудничала с ним около 10 лет. Она отмечала, что продюсер перенес инсульт, но никаких подробностей не раскрыла, ведь давно с ним не общается. Нитич разорвала сотрудничество с Бебешко в 2016 году и решила не возобновлять связь из-за скандального интервью, в котором бывший коллега назвал ее "ленивой и старой".

Что известно о продюсере

Владимир Бебешко родился 7 сентября 1956 года в городе Стрый Львовской области. В родном населенном пункте он окончил музыкальную школу, а затем поступил в Дрогобычский музыкальный колледж имени Василия Барвинского. В советский период продюсер был приговорен к четырем годам лишения свободы за контрабанду – ведение нелегальной торговли товарами из-за рубежа. Однако уже через два года его освободили по амнистии.

Со временем Владимир Бебешко смог зарекомендовать себя как хороший продюсер. Он создал проект "Сестричка Вика", где центральной фигурой была его тогдашняя жена Виктория Врадий, а также сотрудничал с группами "Братья Гадюкины" и "Пающие трусы", СолоХой, Андреем Кузьменко и другими.

Работа Бебешка со звездами нередко заканчивалась скандалами. Помимо ссоры с Милой Нитич, он в свое время ругался и с СолоХой.

"Мы работали на очень классных условиях. У нас было 50 на 50. Хотя я знаю, что это большая редкость. Я хотела развиваться, я хотела, чтобы со мной работали живые музыканты. А Вова... Он больше на деньги смотрел. Говорил, что музыканты – это же нужно студию арендовать, людям платить, делиться гонорарами. Я же отвечала, что живая группа – это совсем другой уровень. Так и начались наши споры. Мне перестали нравиться некоторые песни, которые он мне давал. Но главное, что мы остались в хороших отношениях", – отметила певица.

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