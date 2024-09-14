Скандалил с Пугачевой и был любимцем Кучмы: где сейчас Николай Гнатюк, которого в 90-х знали все

Украинский певец, звезда 90-х Николай Гнатюк сегодня празднует 71-й день рождения. Заслуженный артист Украины, ранее собиравший стадионы поклонников, родился 14 сентября 1952 года.

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Как эксклюзивно сообщал OBOZ.UA, год назад Гнатюк проживал в Украине, но, вероятно, в конце 2023-го перебрался в Германию – там живет его единственный сын. Об этом рассказал родной брат исполнителя Анатолий, который последний раз видел родственника незадолго до полномасштабного вторжения: "Он сейчас живет в Германии, уехал к сыну. У нас хорошие, братские отношения. Он старше на 12 лет, и я всегда к нему прислушиваюсь. Тем более , что он очень мудрый человек – всегда был таким".

Николай Гнатюк стал популярным, завоевав золото на украинском конкурсе артистов эстрады. Тогда исполнителю было 26 лет. Впоследствии он занял третье место на всесоюзном конкурсе, что открыло ему путь за границу. Во время участия в "Интервидении" в Сопоте, где Гнатюк занял первое место, произошла курьезная ситуация, связанная с Аллой Пугачевой.

По словам артиста, жюри, главой которого была российская звезда эстрады, пыталось помешать украинцу получить первое место, ведь имело собственного "победителя". Накануне выступления украинского певца, Пугачева пригласила его на вечеринку с целью напоить. Но Гнатюк понял, что к чему и тихо покинул ресторан через черный ход.

Долгое время украинец творил и проживал в Германии, впоследствии вернувшись на Родину. За границей родился сын Гнатюка Александр. Известный украинский актер Сергей Калантай в интервью OBOZ.UA назвал своего товарища человеком эпохи и любимцем второго президента Украины Леонида Кучмы. "Весь бывший Союз восхищался им. Как он живет сейчас, не могу сказать. Только знаю, что стал очень религиозным, – поделился Калантай. – Он очень человечный, компанейский, любит рассказывать анекдоты – мастерски это делает. Его вообще очень интересно слушать".

Несколько лет назад певец заявил о завершении музыкальной карьеры. Ходили слухи, что такому решению способствовало его увлечение верой. Следует отметить, что в прошлом Николай Гнатюк учился в духовной семинарии и создал несколько альбомов с религиозным оттенком. Однако в прошлом году исполнитель вернулся в шоубиз под новым именем – "Анастасий".

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