Больную раком Кейт Миддлтон заметили в Шотландии: в последний раз она появлялась на публике в начале июля. Фото

Больную раком Кейт Миддлтон заметили на публике впервые с начала июля 2024 года. Жена принца Уильяма присоединилась к семье, отправившейся в королевскую резиденцию в Балморале.

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Согласно фото, опубликованным Daily Mail, 42-летняя Кейт была в хорошем настроении, когда прибыла на воскресную службу в местную церковь со своим мужем. В объективы камер также попали король и королева Великобритании. Уильям был за рулем, улыбался, разговаривая с любимой, а на заднем кресле расположился принц Джордж.

Тем временем 75-летний Чарльз и 76-летняя Камилла появились в ярких костюмах. Королева выбрала ярко-зеленый пиджак, украшенный красными деталями и пуговицами. Ее муж нарядил килт и серый пиджак.

Миддлтон медленно и постепенно возвращается к публичной жизни после новостей о ее проблемах со здоровьем. Кейт присоединится к королевской семье в Балморале в этом месяце, что станет ее самым длинным путешествием с тех пор, как она рассказала о диагнозе.

Они с принцем Уэльским каждое лето приезжают в имение в Шотландском нагорье с момента их свадьбы в 2011 году. Некоторые инсайдеры опасались, что в этом году все будет иначе из-за состояния здоровья принцессы. Ее присутствие многие воспринимают как еще одно подтверждение: Кейт делает "значительный прогресс" после поставленного ей диагноза. Ежегодный отпуск в Балморале – традиция для членов королевской семьи, где они могут отдохнуть в спокойной сельской местности.

Последний раз Миддлтон видели на публике во время финала мужского Уимблдона-2024. Кейт собственноручно передала награду победителю. За компанию с собой принцесса взяла 9-летнюю дочь Шарлотту и младшую сестру Пиппу. Детали – в нашем материале.

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