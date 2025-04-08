Блогер Пренткович, которая сбежала с мужем за границу после 'мальдивского' скандала, продает дом в Украине: какова стоимость и где она хочет жить

Украинская блогер Таня Пренткович, которая вместе со своим избранником Андреем Гонковским сбежала за границу после скандала с "волонтерским" отдыхом на Мальдивах, решила продать дом в Украине. Раньше пара жила в поселке Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, однако теперь, похоже, планирует окончательно поселиться за пределами Родины.

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Как отметила интернет-деятельница в своем Instagram, они с любимым подыскивают жилье в Лиссабоне. Блогер призналась, что была несколько шокирована, узнав стоимость недвижимости за рубежом, ведь они продают дом в Украине за 160 тысяч долларов, а квартира в столице Португалии обойдется не менее $130 тысяч.

В соответствии с объявлением, которое появилось на платформе OLX, дом Пренткович и Гонковского под Киевом имеет три этажа. В таунхаусе есть кухня, гостиная, санузел с душевой, ванная, гардеробная, детская комната и терраса. Во дворе также установлено барбекю. Общая площадь дома составляет 95 м².

Напомним, что в начале 2024 года блоггер с избранником попали в громкий скандал. Тогда Таня Пренткович поделилась, что уехала вместе с детьми отдохнуть на Мальдивах, а ее гражданский муж Андрей Гонковский якобы отправился в Варшаву на благотворительное мероприятие. Он получил разрешение на выезд за границу в качестве волонтера.

Мужчина активно публиковал фото из Польши и непосредственно благотворительного мероприятия "Магия утра", однако оказалось, что это был спектакль. На самом деле, в это время он отдыхал с семьей на Мальдивах. Мужчина засветился на кадрах с любимой. Поэтому Гонковский столкнулся с волной хейта, но решил прояснить ситуацию. Мужчина заявил, что благотворительное мероприятие просто перенесли на другое число, поэтому, чтобы не тратить время, он уехал к семье, а затем вернулся в Польшу и провел событие. Со своей стороны Пренткович отметила, что им с избранником "можно отдыхать за границей", потому что они делают много хороших дел.

Позже оказалось, что Андрей Гонковский так и не вернулся на Родину. По данным пограничников, он последний раз пересек украинско-польскую границу 8 января 2024 в 10:17 в пункте Краковец на автомобиле BMW. После этого в Украину мужчина якобы не возвращался.

Впоследствии стало известно, что семья перебралась в Португалию в город Порту. Таня Пренткович решила поделиться с пользователями сети, сколько тратит денег на комфортную жизнь за границей. По ее словам, не считая путешествий и шоппинга, им необходимо около 8 тысяч евро в месяц.

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