Битва бицепсов. Принц Уильям, королева Летиция, Кейт Миддлтон и другие королевичи, чьи подтянутые руки вызывают восхищение

Внешний вид королевских лиц никогда не остается без внимания общественности. Однако не только образы монархов вызывают восхищение у поклонников, но и хорошая физическая форма.

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Еще в 2021 году принц Уильям всколыхнул сеть, опубликовав фото во время получения первой прививки от COVID-19, на котором видны его рельефные бицепсы. Издание Hello сделало подборку всех королевичей, чьи подтянутые руки вызывают восхищение.

Королева Летиция

Испанская королева Летиция долгое время является ценителем йоги Айенгара, что положительно влияет на ее фигуру. Этот вид физической нагрузки помогает развивать силу и гибкость мышц, придавая им подтянутую форму. К тому же 51-летняя монархиня часто занимается бегом с дополнительным весом.

Принц Гарри

В 2005 году принц Гарри вступил в Королевскую армию Великобритании, где постоянно занимался силовыми тренировками, результат которых можно увидеть по его внешнему виду.

Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская давно известна своей любовью к разным видам спорта, особенно теннису, хождению под парусом и гребле. Она неоднократно участвовала в соревнованиях по наземному яхтингу, регби, стрельбе из лука и катанию на лыжах со своим мужем принцем Уильямом.

Бывший регбист Майк Тиндалл отметил, что Кейт Миддлтон похожа на "двигатель", ведь может бегать чуть ли не целый день.

Княгиня Шарлин

Княгиня Монако построила успешную карьеру пловца, представляя Южную Африку на Олимпиаде-2000 в Сиднее. Несмотря на то, что Шарлин покинула спорт в 2007 году, она поддерживает безупречную форму до сих пор.

Кронпринцесса Мария Датская

Представительница королевской семьи Дании предпочитает долгие прогулки и верховую езду. Невестка Марии, Лианн Дональдсон рассказала, что монархиня полностью отдана физическим упражнениям поэтому имеет подтянутое тело.

Майк Тиндалл

Член королевской семьи Великобритании Марк Тиндалл был профессиональным регбистом, выигравшим 75 матчей за сборную Англии с 2000 по 2011 годы. Завершив профессиональную спортивную карьеру, мужчина продолжает выполнять разнообразные физические нагрузки, среди которых бег, игра в гольф и велосипедные поездки.

Принц Уильям

Принц Уэльский впервые поразил поклонников своими рельефными бицепсами в 2021 году, когда получил прививку от COVID-19. Хорошую физическую форму монарх имеет после многолетней службы в Вооруженных Силах. Он был командиром нескольких взводов, а затем стал пилотом поисково-спасательных служб Королевских военно-воздушных сил.

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