'Без вас 'кина не будет': звезда 'Спіймати Кайдаша' Антонина Хижняк отреагировала на звание Заслуженной артистки Украины

Украинская актриса Антонина Хижняк, известная зрителям благодаря своей яркой роли в сериале "Спіймати Кайдаша" и дубляжем, получила почетное звание Заслуженной артистки Украины. Указ о награждении подписал Президент Украины по случаю Дня украинского кино.

В своем Instagram Хижняк поделилась фотографиями и видео с награждения. На опубликованном снимке она показала удостоверение и медаль, которые подтверждают ее новый статус. Актриса призналась, что для нее эта награда является не только честью, но и большой ответственностью.

"Я очень благодарна за такую награду, но считаю, она принадлежит не только мне. Я думаю о тех моих коллегах, кто сейчас на фронте. О тех, кого мы уже никогда не увидим на съемочной площадке. Их жертва – это цена нашей свободы и возможности творить", – написала артистка.

Хижняк также выразила благодарность своим родным, преподавателям и коллегам, с которыми прошла непростой профессиональный путь: "Спасибо своей семье – вы моя опора. Спасибо моим учителям, коллегам, с которыми прошли воду, огонь и медные трубы. Спасибо всему народу Украины, всем зрителям, потому что без вас "кина не будет"! Так же как и не будет его без наших воинов. Это большая ответственность, хочется работать еще добросовестнее, оправдывая ваше доверие!"

Кроме официальных кадров, актриса опубликовала и личное видео: как она показывает награду своей бабушке. "Я тебя поздравляю, мое солнышко умное!" – сказала бабушка и нежно обняла внучку.

В частности, в этот день орден "За заслуги" III степени получили также актеры Юрий Фелипенко и Максим Нелипа, однако посмертно. Их жизни забрали оккупанты на фронте.

Лучшие роли Антонины Хижняк

Антонина Хижняк начала актерскую карьеру в 2019 году с эпизодической роли в сериале "Кохання із заплющеними очима". Уже через год она получила широкую известность благодаря главной роли Мотри в сериале "Спіймати Кайдаша" (2020), где разворачивается история семьи Кайдашей – двух братьев и их родителей. Персонаж Антонины, острая на язык и гордая Мотря, быстро стала знаковым для зрителей.

В 2023–2025 годах актриса появилась в нескольких украинских фильмах и сериалах. В ленте "Я – Надія" (2023) она сыграла фельдшера Елену Панкову, которая во время войны спасает жизни гражданских и военных в Харькове. В комедии "Дон Жуан із Жашкова" (2024) Хижняк исполнила роль одной из женщин, связанных с киевским фотографом Женей Горобчиком, а в романтической ленте "Коли ти вийдеш заміж?" (2025) ее героиня Лаура помогает главной героине переосмыслить жизнь.

В сериале "Ключі від правди" (2025) Антонина Хижняк сыграла главную роль опытной следовательницы Валерии, которая после трагической потери брата оставляет работу в правоохранительных органах и начинает собственное расследование, раскрывая скрытые тайны, работая в отеле.

Ранее OBOZ.UA писал, что Белый дом использовал для презентации законопроекта Трампа видео с Антониной Хижняк. Знаменитость не замедлила с реакцией на этот инцидент и дала достойный ответ американскому лидеру.

