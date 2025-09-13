Зеленский отметил государственными наградами деятелей украинского кино: шестерых из них посмертно. Фото и видео

13 сентября по случаю Дня украинского кино президент Владимир Зеленский отметил госнаградами 37 деятелей отечественного кинематографа, театра и телевидения. Шестеро из них получили награды посмертно.

Президент встретился с представителями индустрии и их родными, чтобы поздравить всех причастных с профессиональным праздником, а также почтить память тех, кто погиб из-за российской агрессии против нашей страны. Соответствующим видео поделился YouTube-канал ОП.

Согласно президентскому указу №680/2025, награды назначены за весомый личный вклад в развитие украинской кинематографии, заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за многолетний добросовестный труд.

19 художников получили ордена княгини Ольги и "За заслуги".

Посмертно орденом "За заслуги" III степени награждены режиссер и продюсер Виталий Кокошко, актер и телеведущий Максим Нелипа, кинопродюсер Станислав Притула, актеры театра и кино Алексей Самойленко, Юрий Фелипенко, Евгений Шумилов. Все они погибли на фронте, защищая нас от российских оккупантов.

18 представителей украинской кинематографии получили почетные звания народного или заслуженного артиста, заслуженного деятеля искусств и заслуженного работника культуры.

Полный список награжденных

Орден "За заслуги" III степени получили:

– БАБЕНКО Александр Андреевич – оператор, фотограф Associated Press;

– ГУЕВСКИЙ Владимир Юрьевич – оператор-постановщик, режиссер;

– КОКОШКО Виталий Иванович (посмертно) – режиссер, продюсер;

– ЛЕОНТЬЕВ Станислав Викторович – режиссер, художник-керамист;

– НЕЛИПА Максим Владимирович (посмертно) – актер, телеведущий;

– ПРИТУЛА Станислав Викторович (посмертно) – кинопродюсер;

– САМОЙЛЕНКО Алексей Юрьевич (посмертно) – актер театра и кино;

– ТРИМБАЧ Сергей Васильевич – киновед, заместитель председателя Национального союза кинематографистов Украины;

– ТРОЯНОВСКИЙ Егор Борисович – режиссер, оператор;

– ФЕЛИПЕНКО Юрий Сергеевич (посмертно) – актер театра и кино;

– ЧЕРНИЛЕВСКИЙ Станислав Болеславович – сценарист, кинорежиссер, член Национального союза кинематографистов;

– ШУМИЛОВ Евгений Игоревич (посмертно) – актер.

Орденом княгини Ольги III степени награждены:

– БРЕГМАН Ольгу Николаевну – продюсера;

– ГОРЛОВУ Алину Эдуардовну – режиссера;

– ЖУРБУ Ольгу Николаевну – режиссера;

– КАРПОВИЧ Оксану Андреевну – режиссера;

– САХНО Иванну Анатольевну – актрису кино и телевидения;

– СМИТ Елизавету Михайловну – режиссера;

– ТКАЧУК Марину Дмитриевну – режиссера.

Присвоены почетные звания:

"Народный артист Украины"

– ИГНАТУШЕ Александру Федоровичу – актеру, режиссеру, члену Национального союза кинематографистов Украины;

– МЕЛЬНИК Ирине Васильевне – актрисе, мастеру сцены Театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра";

– СЕРГИЙКО Алле Александровне – артистке драмы, ведущему мастеру сцены Театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический драматический театр на Подоле".

"Заслуженный артист Украины"

– ОЛЕЙНИКУ Дмитрию Александровичу – артисту драмы Театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра";

– СТРЕЛЬНИКОВУ Сергею Александровичу – актеру;

– ХИЖНЯК Антонине Валерьевне – актрисе театра, кино и дубляжа.

"Заслуженный деятель искусств Украины"

– БАССЕЛЬ Дарье Валерьевне – кинопродюсеру;

– ДЕМЬЯНЕНКО Елене Викторовне – кинорежиссеру, сценаристу;

– НЕПИТАЛЮКУ Аркадию Анатольевичу – актеру, режиссеру, сценаристу;

– ОБРАЗУ Василию Федоровичу – члену Национального союза кинематографистов Украины;

– ТОМЕНКО Тарасу Николаевичу – кинорежиссеру и киносценаристу.

"Заслуженный работник культуры Украины"

– БАГРИЙ-ШАХМАТОВОЙ Марине Леонидовне – редактору, сценаристу, тележурналисту, продюсеру;

– ГРЕСЬ Елене Евгеньевне – художнику по костюмам;

– РУБАНУ Максиму Валентиновичу – гаферу;

– СЕЙДАМЕТОВУ Шевкету Эгатовичу – художнику-постановщику;

– СКОПЕЛИДИСУ Виталию Анатольевичу – художнику-гримеру;

– СТЕПАНОВОЙ Нине Михайловне – заведующей фильмофонда государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко";

– ЮКИНОЙ Елене Владимировне – реквизитору государственного предприятия "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко".

Напомним, что День украинского кино отмечают в Украине ежегодно во вторую субботу сентября.

