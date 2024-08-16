Без грима: как выглядят актеры сериала 'Дом дракона' в реальной жизни. Фото

Парики, пятикилограммовые (а иногда и больше) платья и костюмы, плотный грим... Все это в комплексе с убедительной игрой и впечатляющими 3D-графиками помогает зрителю погрузиться в сюжет "Дома дракона". Это – приквел к сериалу "Игра престолов". В нем рассказывается о создании династии Таргариенов, которые благодаря своим драконам обрели власть в Семействе Семь.

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Видели ли вы, как выглядят актеры сериала в реальной жизни? Если нет, то готовьтесь к тому, что это вас изрядно удивит. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Оливия Кук

Английской актрисе Оливии Кук в "Доме дракона" досталась роль своенравной леди Алисенты Хайтауэр, второй жены короля Визериса I, а также бывшей лучшей подруги и соперницы Рейниры Таргариен. Этот персонаж, как правило, носит изысканные платья с пышным подолом, декорированные драгоценными камнями. Ее прически менялись: то просто длинные волнистые волосы, то с аккуратно заколотыми прядями. В жизни Оливия имеет густые волнистые волосы темно-каштанового цвета и носит вещи в стиле casual или элегантные платья.

2. Эмма Д'Арси

Эмма Д'Арси в сериале "Дом дракона" – Рейнира Таргариен, старшая дочь короля Визериса и жена Деймона Таргариена. За эту роль актерская личность была номинирована на "Золотой глобус" как лучшая актриса в драматическом сериале в 2023 году. Это довольно иронично, поскольку Эмма является небинарной персоной и использует в английском языке местоимение they/them (они/их) как форму единственного числа.

В сериале Д'Арси – королева Вестероса из валирийской династии Таргариенов; женщина-воин с длинными белокурыми волосами, в пышных платьях и плащах. В ее образах дизайнеры взяли за основу элементы византийского костюма, стиля Средневековья и эпохи Возрождения. В реальной жизни Эмма носит короткие стрижки, а в одежде предпочитает костюмы свободного кроя, рубашки и грубую обувь наподобие дерби. Макияж делает нюдовый или с акцентом на глазах/губах.

3. Мэтт Смит

Английский актер Мэтт Смит сыграл роль Деймона Таргариена, принца Вестероса, короля Ступеней и мужа королевы Рейниры. Этот персонаж – непревзойденный воин, а также всадник дракона Караксиза. Имеет белые волосы средней длины и носит костюмы, похожие на те, что у воинственных японских самураев. Вне экрана Мэтт – харизматичный мужчина с короткими шоколадными волосами, который обожает надевать строгие костюмы и классические туфли.

4. Стив Туссэн

Британский актер Стив Туссэн в "Доме дракона" сыграл роль авантюрного богача лорда Корлиса Велариона. Этот герой имеет густую бороду и длинные седые дреды, что безусловно придает ему уверенный вид. Носит изысканную черную одежду с коваными доспехами. В реальности же Стив лысый и без щетины на подбородке, а также предпочитает костюмы благородных оттенков (темно-синий, бордовый, голубой и т.п.).

5. Ив Бест

Английской актрисе Ив Бест выпала честь сыграть принцессу Рейнис Таргариен, жену лорда Велариона. Ее называют "королевой, которой никогда не было". Почему? Узнайте в сериале (не будем спойлерить, вдруг еще не видели). Этот персонаж имеет длинные волосы в оттенке холодный блонд и носит роскошные платья, украшенные коваными элементами и кожей. Ив, в отличие от своей героини, имеет брондированные волосы средней длины и носит костюмы с брюками, а также элегантные платья без брутального декора.

6. Рис Иванс

Валлийский актер и музыкант Рис Иванс в "Доме дракона" сыграл хитроумного и политически амбициозного стратега Отто Хайтауэра, отца Алисенты Хайтауэр, рыцаря из дома Хайтауэров, а также десницу короля при Джехерисе I, Визерисе I и Эгоне II. В реальной жизни знаменитость имеет менее густую бороду и более светлый цвет волос, чем его персонаж. В одежде предпочитает классические костюмы и джинсы с футболками.

7. Пэдди Консидайн

Британский актер, режиссер и сценарист Пэдди Консидайн сыграл роль короля Визериса I Таргариена. В начале первого сезона в персонаже еще можно разглядеть, кто "прячется" за гримом и костюмом. Однако позже, когда Его Величество начинает носить золотую маску, образ становится жутким и неузнаваемым. Во внеэкранной жизни Пэдди имеет щетину и короткую стрижку, которые гармонично дополняют его строгие костюмы.

8. Юэн Митчелл

Английский актер Юэн Митчелл в сериале "Дом дракона" получил роль принца Эймонда Таргариена, смертоносного и свирепого воина. Он – второй сын короля Визериса I Таргариена и королевы Алисенты Хайтауэр. Имеет длинную шевелюру в оттенке холодный блонд и носит повязку (спойлер: Эймонд лишился глаза после того, как приручил дракона, что принадлежал его сестре). В реальной жизни Юэн имеет короткие светло-русые волосы и предпочитает кожаные куртки с джинсами или классические костюмы.

9. Том Глинн-Карни

Английский актер театра и кино Том Глинн-Карни сыграл роль короля Эйгона II Таргариена, первенца Визериса I Таргариена и Алисенты Хайтауэр. Он имеет белые волосы средней длины и носит темную одежду в стиле Средневековья, которую часто дополняет массивной золотистой цепью. Том, в отличие от своего персонажа, имеет светло-русые волосы и надевает классические костюмы, жилеты и рубашки.

10. Фиа Сабан

Английская актриса Фиа Сабан в "Доме дракона" сыграла роль Элейны Таргариен, эксцентричной королевы Вестероса, которая вышла замуж за своего брата короля Эйгона II, и имеет дар пророчества (правда, не всегда может разгадать смысл провидений). В сериале она имеет бледную кожу, а также длинные белокурые пряди, тогда как в реальной жизни окрашивает волосы в огненно-рыжий цвет и с помощью макияжа подчеркивает черты лица.

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