19 лет спустя: как изменились актеры культового сериала 'Как я встретил вашу маму'. Фото тогда и сейчас

Признайтесь, как часто вы смотрели сериал "Как я встретил вашу маму"? Скорее всего, одного раза было мало. Ведь хочется снова и снова переслушивать яркие шутки героев, вспоминать неожиданные повороты сюжета и культовую фразу Барни "It's going to be legen...wait for it...dairy!".

Для большинства актеров ситком, который длился 9 сезонов (с 2005 по 2014 год), стал большим стартом в карьере. Предлагаем узнать, как сложились их судьбы после завершения съемок и как они выглядят сейчас. Обо всем этом – в материале OBOZ.UA.

1. Коби Смолдерс (42 года)

Канадская актриса и модель Коби Смолдерс в сериале "Как я встретил вашу маму" сыграла тележурналистку и гордую канадку Робин Щербацки. До этого ситкома она появлялась только в эпизодических ролях. В 2012 году в ее карьере произошел большой прорыв – новоиспеченную звезду пригласили играть Марию Хилл в фильме "Мстители". С тех пор она снялась еще в нескольких кинокартинах вселенной Marvel, а также в фильмах "Тихая гавань" (2013), "Результаты" (2015), "Интервенция" (2016) и в телесериале "Американская история преступлений".

В 2012 году Коби сыграла свадьбу с американским актером и комиком Тараном Киллемом. Позже у них родились две дочери – Шейлин и Джанита.

2. Джош Рэднор (49 лет)

Американский актер, режиссер и сценарист Джош Рэднор стал известен благодаря роли архитектора и безнадежного романтика Теда Мосби в комедийном сериале "Как я встретил вашу маму". Это – один из самых успешных проектов звезды. После завершения съемок он вместе с австралийским музыкантом Беном Ли создал инди-группу Radnor and Lee, и гастролирует по всему миру.

В 2010 году на фестивале Sundance режиссерский дебют Рэднора, фильм "Счастливые вместе", в жанре "Драма" получил приз зрительских симпатий. С 2016 по 2017 год актер играл доктора Джедедию Фостер в исторической медицинской драме "Улица милосердия", а в 2024-м он появился в The Public Theatre в пьесе Итамара Мозеса "Союзник".

Как насчет личной жизни Джоша? Он в отличие от своего персонажа Теда Мосби не торопился с поиском будущей невесты. Много лет и не задумывался о серьезных отношениях (а тем более о браке). И только в январе 2024-го, в 49 лет, мужчина повел под венец свою избранницу – психолога Джордану Джейкобс.

3. Нил Патрик Харрис (51 год)

Американский актер, певец, продюсер, режиссер и иллюзионист Нил Патрик Харрис в сериале "Как я встретил вашу маму" сыграл ловеласа Барни Стинсона, который живет по "кодексу братана" и заигрывает чуть ли не с каждой встречной девушкой в Нью-Йорке. Интересный факт: создатели ситкома выпустили книгу The Playbook, которая частенько помогала герою Нила креативно соблазнять красавиц.

После съемок в сериале актер продолжил покорять Голливуд. Так, он появился в лентах "Миллион способов потерять голову" (2014), "Короче" (2017), "Матрица: Воскрешение" (2021), а также в сериалах "Американская история ужаса: Фрик-шоу", "Лемони Сникет: 33 несчастья" и "Это грех".

В 2004 году Нил начал встречаться с актером и шеф-поваром Дэвидом Барткой, с которым в 2014-м обручился на скромной церемонии в Италии. Сейчас пара воспитывает двойню, сына Гидеона и дочь Харпер, которых родила суррогатная мать.

4. Элисон Ханниган (50 лет)

Американская актриса Элисон Ханниган еще на старте карьеры стремительно стала популярной. Сначала сыграла Уиллоу Розенберг (в сериале "Баффи – истребительница вампиров"), позже – флейтистку из школьного оркестра Мишель Флаэрти (в трех фильмах "Американский пирог"), а уже потом – воспитательницу детсада Лили Олдрин (в сериале "Как я встретил вашу маму"). После завершения съемок последнего проекта Элисон редко появляется в кино. Однако с удовольствием озвучивает персонажей мультфильмов и ведет развлекательные телешоу (одно из которых – "Кто обманет Пена и Теллера").

В 2003 году знаменитость вышла замуж за американского киноактера Алексиса Денисофа, с которым познакомилась на съемках сериала "Баффи – истребительница вампиров". Теперь они – родители двух дочерей, Сатьяны Мэри Денисоф и Кивы Джейн.

5. Джейсон Сигел (44 года)

Американский актер, сценарист и музыкант Джейсон Сигел в "Как я встретил вашу маму" сыграл Маршалла Эриксена, верного друга Теда, с которым познакомился во время учебы в Уэслианском университете. После выхода ситкома на экраны этот актер стал настоящим "королем романтических комедий" – снялся в десятке подобных лент, среди которых "Очень плохая училка" (2011), "Любовь по-взрослому" (2012), "Немножко женаты" (2012) и "Секс-видео" (2014). В 2023 году Джейсон получил роль терапевта Джимми Лэйрда в сериале Apple TV+ "Терапия" – и за лучшую мужскую роль в комедийном сериале был номинирован на премию Primetime Emmy.

Герой Джейсона в сериале "Как я встретил вашу маму" сыграл свадьбу с Лили Олдрин и стал отцом троих детей. В реальной жизни звезда продолжает искать будущую жену... Некоторое время он встречался со своей коллегой Линдой Карделлини, позже – с актрисами Мишель Уильямс и Алексис Микстер. Сейчас он в романтических отношениях с актрисой Кайлой Радомски.

6. Кристин Милиоти (38 лет)

Внимание, спойлер! В последнем сезоне сериала "Как я встретил вашу маму" американская актриса Кристин Милиоти сыграла жену Теда Мосби – Трейси Макконнелл. Именно эта роль помогла ей стать всемирно известной. После закрытия проекта артистка появилась в сериалах "Черное зеркало" (2017) и "Фарго" (2015), а также в фильмах "Волк с Уолл-стрит" (2013) и "Зависнуть в Палм-Спрингс" (2020). В 2023-м она начала сниматься в роли злодейки Софии Фальконе в сериале DC Comics "Пингвин" (спин-офф фильма "Бэтмен").

Известно и то, что Кристин – талантливая певица. В 2021 году она порадовала своих поклонников песней 715 Creeks. Что касается личной жизни – актриса держит эту информацию в тайне.

7. Линдси Фонсека (37 лет)

Американская киноактриса Линдси Фонсека в сериале "Как я встретил вашу маму" сыграла дочь Теда – Пенни Мосби. Параллельно с этим она снималась в сериалах "Обыкновенные чудеса", "Отчаянные домохозяйки" и ряде фильмов. В 2021 году актрисе выпала честь сыграть роль Лауры Тернер в сериале Disney+ "Тернер и Хуч", ремейка одноименного фильма 1989 года.

В октябре 2016 года Линдси вышла замуж за своего коллегу Ноа Бина. Позже они стали родителями двух дочерей – Греты и Эвелин. Теперь актриса часто отказывается от съемок в проектах, чтобы проводить как можно больше времени с семьей.

8. Дэвид Генри (34 года)

Американский актер, писатель и режиссер Дэвид Генри в сериале "Как я встретил вашу маму" появился в роли Люка Мосби – сына Теда и Трейси. К слову, в 2024 году он в Instagram порадовал своих фанатов фотографией, где воссоединился со своим экранным папой. "Нашел своего отца. Наконец-то", – написал он.

В 2007 году Генри в оригинальном сериале Disney Channel "Волшебники из Вэйверли Плэйс" получил роль Джастина Руссо. Позже, в 2014-м, сыграл главного героя в фильме "1000 к 1: История Кори Вайсмана", а также ряд второстепенных персонажей в малоизвестных лентах. Еще с важного – осенью 2024 года запланирован выход фильма "Рейган", где знаменитость сыграет Рональда Рейгана в подростковом возрасте (будущего президента США).

Свободное от работы время Дэвид посвящает своей семье: жене Марии Кэхилл, с которой сыграл свадьбу в 2017 году, и детям. У супругов есть две дочери Пия и Джемма, а также сын Джеймс.

