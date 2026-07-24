Беременность Насти Каменских: певицу заметили с округлым животиком, но блогер указал на странную деталь

В сети появились предположения, что украинская певица Настя Каменских ждет ребенка. Инсайдеры прислали блогеру-сплетнику Богдану Беспалову фотографию артистки, сделанную во время прогулки в Юрмале (Латвия), на которой отчетливо виден ее округлый живот.

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По данным источника, певица может находиться примерно на пятом – шестом месяце беременности. Об этом блогер сообщил в новом ролике на своем YouTube-канале.

Однако в этой сенсационной новости Богдан Беспалов заметил одну интересную деталь: момент, когда Каменских спокойно прогуливалась по улице с округлым животиком, совпадает с выходом их с Потапом нового русскоязычного трека. Как предположил блогер, такое "совпадение" может указывать на то, что беременность певицы является просто громким инфоповодом для привлечения внимания к дуэту.

"Потап использует устаревшие схемы и грязные пиар-приемы, чтобы создать иллюзию того, что дуэт востребован. Потап всегда был мастером грязного пиара, не более того. Новый релиз совпадает с выступлением на фестивале Лаймы. Это отличная площадка, чтобы напомнить о себе. И тут волшебным образом появляются фотографии беременной Насти Каменских. Конечно, беременность – это сенсация. Об этом все напишут, все будут говорить", – высказал свое мнение блогер.

Беспалов также обратил внимание на то, что в соцсетях Насти Каменских нет ни малейшего намека на беременность. Это, в свою очередь, может указывать на то, что она долгое время пыталась скрыть свое состояние. Поэтому решение выйти на улицу в одежде, которая подчеркивает живот, кажется довольно странным.

"Это может быть грязный трюк, чтобы вернуться в наше инфопространство. Это может быть даже накладной живот. Да, неэтично об этом говорить, но это Потап и Настя. Здесь есть два варианта развития событий. Первый – это дешевый спектакль. Настя с накладным животом идет по улице, потому что ее, типа, никто не узнает, и котенок (так блогер называет инсайдеров. – Ред.) повелся на эту историю. Второй – источник может быть другом Насти или Потапа, либо их сотрудником. Таким образом распускают слухи, чтобы подогреть интерес к новому релизу", – сказал интернет-деятель.

Как отметил Беспалов, артисты уже использовали подобную схему для привлечения внимания к своему творчеству. В начале мая Потап и Настя Каменских объявили о разводе после почти семи лет брака. Впоследствии они публиковали несколько постов с трогательными обращениями друг к другу, а уже 18 мая удивили аудиторию новостью – возобновили дуэт "Потап и Настя".

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