Артем Пивоваров станет отцом: появились слухи о пополнении в семье певца после тайной свадьбы

После того как в сети активно обсуждали тайную свадьбу украинского певца Артема Пивоварова, появились слухи, что это далеко не единственное изменение в его личной жизни. Избранница артиста, менеджер Дарья Пивоварова (девичья фамилия Чередниченко), якобы носит под сердцем первенца от него.

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Соответствующую информацию сообщил блогер-сплетник Богдан Беспалов в своем Telegram-канале. Он лаконично написал: "Наши котята (так интернет-деятель называет инсайдеров. – Ред.) сообщили, что Артем Пивоваров станет отцом".

Стоит отметить, что предположения о пополнении в семье Артема Пивоварова появились у поклонников еще после его выступления на Atlas Festival. В социальной сети TikTok распространилось видео, на котором возлюбленная знаменитости, одетая в объемное черное платье, держит руки на животе, словно пытаясь скрыть беременность.

Пока что Артем Пивоваров никак не комментирует слухи о пополнении в семье, что неудивительно, ведь он старается держать подробности личной жизни подальше от внимания общественности. Певец не говорит об отношениях с Дарьей Чередниченко в публичном пространстве, несмотря на множество слухов, а в последний раз упоминал о романе со своей менеджером в 2017 году. Как известно, она работает с артистом практически с самого начала его музыкальной карьеры.

В первой половине июля Богдан Беспалов сообщил в соцсетях, что Пивоваров якобы заключил брак со своей партнершей. В качестве доказательства он привел смену фамилии в ФЛП девушки: "Была Чередниченко Даша, стала Пивоварова Даша. Поздравляем Артема и Дашу Пивоваровых с тайной свадьбой. Девушка недавно сменила фамилию".

OBOZ.UA проверил эту информацию и выяснил, что 10 июня 2026 года в реестр физических лиц-предпринимателей действительно были внесены изменения, согласно которым Дарья Чередниченко стала Дарьей Пивоваровой. Однако стоит подчеркнуть, что это лишь дата обновления сведений, а когда именно она получила новые документы, точно неизвестно.

Из реестров OBOZ.UA также стало известно, что Артем и Дарья Пивоваровы зарегистрированы по одному адресу в Ирпене. Оба факта служат подтверждением того, что влюбленные все же узаконили свои отношения. Кстати, перед сменой фамилии избранница певца сделала себе роскошный подарок – оформила на себя Mercedes-Benz GLC 200 2023 года выпуска.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что актриса Тишкевич, забеременевшая после комы и тяжелой болезни, раскрыла пол первенца и его редкое имя.

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