'Знаю, увидимся'. Потап публично обратился к Насте Каменских после объявления о разводе

Украинский рэпер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) неожиданно обратился к певице Насте Каменских после объявления новости о том, что они поставили точку в семилетнем браке. 4 мая, в 39-й день рождения исполнительницы, продюсер опубликовал ее фотографию и пожелал счастья.

Кроме того, в небольшом послании, написанном на русском и английском языках, Потап подчеркнул: знает, что Каменских не исчезнет навсегда из его жизни и они еще точно встретятся. Соответствующая публикация появилась на странице артиста в Instagram.

"Nastya Konstanta. Знаю увидимся. Будь счастливой", – обратился к экс-супруге продюсер.

Для поста Потап выбрал фотографию Насти Каменских из повседневной жизни. Исполнительница попозировала на камеру на фоне горного пейзажа, одетая в спортивный аутфит и с собранными в высокий пучок волосами.

Напомним, что 1 мая артисты сообщили поклонникам, что в их истории любви поставлена точка. Потап и Настя Каменских не стали вдаваться в подробности причин развода и попросили аудиторию с уважением отнестись к их решению.

"Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился в нечто большее. Но рано или поздно все обретает свой конец. "Как ни крути, но мы не пара" (строка из дуэтной песни исполнителей. – Ред.). Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении этих лет. Просим понимания и уважения к нашему решению. Комментариев не будет", – отметили артисты.

Слухи о том, что в отношениях исполнителей не все хорошо начали распространяться еще в 2023 году. Тогда появилась информация, что продюсер якобы изменил певице с близким ей человеком, чего она не смогла простить. В 2024-м предположение о том, что брак Потапа и Каменских "трещит по швам" разгорелись с новой силой, поскольку артистов длительное время не видели вместе на публике да и жили они в разных странах. В обоих случаях исполнители опровергали все слухи и даже говорили о чувствах друг к другу, но все же в конце концов расторгли брак.

