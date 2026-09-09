Бен Аффлек вышел на красную дорожку с младшим братом и племянником: как выглядит династия актеров и какую ужасную новость они сообщили

Голливудская звезда Бен Аффлек совершил редкий публичный выход вместе со своим младшим братом Кейси Аффлеком и племянником Индианой. Члены известной актерской династии появились на красной дорожке 83-го Венецианского международного фестиваля по случаю премьеры фильма "Компания". Режиссером и соавтором картины выступил Кейси Аффлек.

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Об этом сообщает издание People. Звездные родственники предстали перед камерами в изысканных смокингах. Они не избегали взаимодействия друг с другом, а особенно теплые отношения можно было заметить между Беном Аффлеком и его 22-летним племянником.

Что интересно, кинокартина "Компания" стала своего рода семейным проектом. Как рассказал Кейси Аффлек во время пресс-конференции, в фильме, помимо него самого, снялись оба его сына — Аттикус и Индиана. Кинопробы парни прошли прямо у себя дома.

"Я сидел дома, перечитывал этот сценарий и попросил своих двоих детей прочитать роли младшего и старшего подростков. Они справились просто великолепно. На этапе подготовки к съемкам у меня уже был утвержден актерский состав и сценарий, а они согласились просто прийти и сняться", — поделился артист.

Бен Аффлек не участвовал в создании проекта, однако не упустил возможность поддержать брата в день премьеры в Венеции.

Международный кинофестиваль также стал площадкой, где члены актерской династии решились сообщить ужасную новость. Кейси Аффлек объявил, что в этом году умер их с Беном отец – Тимоти Байерс Аффлек, пишет Page Six. Точную дату трагедии братья решили не раскрывать.

"Эту работу я посвящаю своим родителям, ведь в этом году я потерял и маму (Кристофер Энн Аффлек умерла в июне 2026 года. – Ред.), и папу, а они были для меня очень важны. Я очень хотел показать им этот фильм, но так и не успел. Думаю, им бы он понравился", – сказал Кейси Аффлек.

Тимоти Аффлек, который при жизни работал на самых разных работах, в частности, уборщиком, автомехаником и барменом, поддерживал тесные отношения со своими сыновьями и был для них примером. Более 30 лет он вел трезвый образ жизни, чем вдохновил и Бена Аффлека отказаться от злоупотребления алкоголем.

"Самый важный урок, которому меня научил отец, – это то, насколько можно изменить свою жизнь и привычки. Это дает мне веру в то, что благодаря труду и дисциплине я смогу исправить некоторые вещи, которые мне в себе не очень нравятся", – делился знаменитость.

Отметим, что Кейси Аффлек построил не менее успешную карьеру, чем старший брат. Он дебютировал в кино уже в 12 лет, а первую значимую роль получил в фильме "За что стоит умереть". Позже артист снялся в картинах "В погоне за Эми", "Гамлет", "Одиннадцать друзей Оушена" и других. В 2008 году Кейси Аффлек был номинирован на "Золотой глобус" и "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса".

В 2014-ом актер снялся в фильме культового Кристофера Нолана – "Интерстеллар". Спустя три года знаменитость стал лауреатом сразу трех престижных наград: "Оскара", "Золотого глобуса" и BAFTA за главную роль в фильме "Манчестер у моря".

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