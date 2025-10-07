Разведенные Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вышли вместе на красную дорожку и удивили своим поведением. Фото

Голливудские знаменитости Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые появились на публике в компании друг друга после того, как официально расторгли брак в начале этого года. В понедельник, 6 июня, они вместе посетили премьеру фильма "Поцелуй женщины-паука", где актриса сыграла главную роль, а ее экс-супруг выступил продюсером.

Бывшая пара удивила фанатов своим поведением на красной дорожке, ведь, несмотря на драму в личной жизни, не избегала контакта друг с другом, пишет People. Звезды довольно часто общались и обменивались приветливыми улыбками.

Позируя перед камерами на торжественном мероприятии, Бен Аффлек несколько раз осторожно обнял Дженнифер Лопес, положив руку ей на талию. Смогли заснять фотографы и момент, когда продюсер шептал что-то на ухо своей экс-избраннице.

Актриса засияла на красной дорожке в элегантном платье с глубоким декольте от Harris Reed. Акцентным элементом наряда Дженнифер Лопес стал оригинальный черный корсет, подчеркнувший ее подтянутую фигуру. В свою очередь Бен Аффлек нарядился в стильный темно-синий костюм, который скомбинировал с белой рубашкой.

Интересно, что еще накануне первопоказа "Поцелуя женщины-паука" Дженнифер Лопес публично отдала должное бывшему мужу за работу над лентой: "Спасибо вам, спасибо всем за то, что пришли сегодня вечером. Спасибо, Бен. Этот фильм не был бы снят без Бена и без Artist Equity (продюсерская компания Аффлека и Мэтта Дэймона. – Ред.)".

Такое поведение звезд вызвало довольно бурную реакцию у их поклонников. Кто-то предположил, что между Лопес и Аффлеком до сих пор не угасли чувства, тогда как, по мнению других фанов, они специально были такими нежными на публике, чтобы привлечь внимание к фильму.

Что известно об отношениях знаменитостей

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес имели романтические отношения еще в 2004 году. Тогда звезды даже планировали связать себя узами брака, однако за день до свадьбы приняли решение разойтись, ведь поняли, что поспешили с таким серьезным шагом и не были готовы к пристальному вниманию папарацци.

Однако уже в 2022 году Бен Аффлек и Дженнифер Лопес официально стали мужем и женой. Они узаконили отношения на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Но через два года любовь звезд дала трещину. Они стали все реже появляться вместе на публике, а вскоре стало известно, что актриса подала на развод. Причиной такого решения она указала "непримиримые разногласия".

Официальное расторжение брака произошло почти через 20 недель после того, как Дженнифер Лопес оформила необходимые документы. Исполнительница подала заявление в Высший суд округа Лос-Анджелес без адвоката, попросив не оказывать ни одной из сторон супружеской поддержки.

