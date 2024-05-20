В Иране официально подтведили гибель президента Ибрагима Раиси. Несколько тезисов.

Кроме него погибли глава МИД, губернатор провинции Восточный Азербайджан и имам мечети города Табриз (на фото).

Я думаю, причина - плохие погодные условия. Был густой туман, пилот не справился, горная местность, куда трудно добраться. Короче, я делаю ставку на классический "чёрный лебедь", а не чью-то руку или ногу.

Дальше в.о. станет первый вице Мухаммед Мохбер (сторонник Раиси, консерватор и один из кураторов российского направления), а потом в течение 50 дней выборы президента.

В целом, я не ожидаю никаких серьёзных потрясений для иранской политической системы. Она достаточно устойчива к подобным вещам. Президент Ирана, формально будучи вторым человеком в стране, не имел такого влияния, чтобы своей смертью угрожать жизнеспособности государства. Он был главой исполнительной власти, довольно непопулярным и менее амбициозным, чем его предшественники.

С другой стороны, Раиси был важной фигурой внутреннего компромисса консервативных фракций, и его гибель может спровоцировать конкуренцию между ними за нового лидера. Также могут пойти вперёд и умеренные реформаторы, которых при Раиси задвинули на задний план.

Раиси иногда называли преемником верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, но в последнее время его кандидатура ставилась под сомнение из-за непопулярности и ослабления своего влияния во внутриаппаратной борьбе. Так что, я бы не стал говорить, что был потерян чуть ли не будущий глава Ирана, без которого теперь системе конец. Кандидатов на пост верховного лидера несколько, и процесс не будет парализован из-за гибели одного.

Я также не ожидаю массовых протестов оппозиционно настроенных иранцев. Несмотря на всю фрустрацию, эмоциональный фон не тот. Триггерной точкой скорее могут стать выборы черезь2 месяца или смена верховного лидера.

Вряд ли что-то изменится в отношениях РФ и Ирана. По крайней мере, если президентом останется консерватор. Ситуативное партнёрство РФ и Ирана подвязано не столько к одной личности, сколько к международной обстановке, плохим отношениям с Западом и тесным связям на разных уровнях. Поэтому, смерть президента Ирана вряд ли на нас как-то отразится.

Кто может стать новым президентом?

Если брать консервативный лагерь, то избирательное поле могут подчистить для спикера парламента Мухаммеда Багера Галибафа, который баллотировался в президенты в 2017 и 2021 годах, и является тяжеловесом в этой фракции. Ещё есть не менее сильный мэр Тегерана Алиреза Закани.

Если представить, что элиты захотят воспользоваться гибелью Раиси и перезагрузить отношения с Западом и иранским обществом через возвращение умеренных реформаторов, то тут сильной кандидатурой может быть бывший глава МИД Мухаммед Джавад Зариф (один из авторов "ядерной сделки" 2015 года с США). Менее популярным, но не менее влиятельным в среде умеренных, является бывший спикер парламента Али Лариджани (его не допустили до выборов 2021 года).

P.S. Если кому интересно почитать больше про фигуру Ибрагима Раиси и его бекграунд, внизу в комментах две мои статьи 2017 и 2021 годов, в которых я, как мне кажется, более-менее нормально спрогнозировал внутреннюю и внешнюю политику при Раиси.