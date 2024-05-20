Болгарская церковь фактически признала ПЦУ – это хороший знак для нас всех.

Вчера, 19 мая 2024 года, с коллегой Ахтемом Чийгозом присутствовали на Патриаршей Божественной литургии с участием епископов Вселенского Престола и Святых Церквей Болгарии и Украины. Ее возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей.

По сути это можно считать актом фактического признания ПЦУ со стороны Болгарской Церкви, что, безусловно, является важным шагом на пути развития в Украине автокефальной поместной церкви.

Общеизвестно, что автокефалия какой-либо поместной церкви не связана с тем, признается ли она другими церквями. ПЦУ получила Томос от Вселенского Патриарха, который и является свидетельством автокефалии. Но с другой стороны, признание украинской поместной церкви со стороны других снимает любые манипуляции по "не настоящей" церкви, на чем любят играть ФСБшники в рясах РПЦ.

В Украине есть собственная поместная автокефальная церковь! Даже несмотря на войну, ПЦУ продолжает активно развиваться, что является хорошим знаком для нас всех!