Австралийская группа breathe. неожиданно прервала выступление на Atlas Festival: то, что произошло дальше, тронуло тысячи украинцев

В Киеве завершился Atlas Festival 2026 – один из самых масштабных музыкальных фестивалей Украины. В течение трех дней на шести сценах выступили более 100 украинских и зарубежных артистов.

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OBOZ.UA запечатлел яркие моменты фестиваля – эффектное появление Артема Пивоварова над сценой, совместное исполнение гимна Украины с Дмитрием Монатиком, бумажное "море" во время выступления "Один в каноэ", прыжок Ивана Люленова в толпу, эмоциональный финал выступления группы "Древо" и трогательное послание украинцам от австралийского дуэта breathe.

На сцене Atlas Festival выступали MONATIK, Артем Пивоваров, Бумбокс, Без Обмежень, KOLA, Жадан и Собаки, Друга Ріка, Latexfauna, Курган & Agregat, Иван Люленов, DREVO, "Один в каноэ" и десятки других артистов.

Перед выступлением Артема Пивоварова зрители обсуждали между собой только одно: откуда на этот раз появится артист на сцене. В позапрошлом году певец пролетел над публикой на тросе с гитарой, в прошлом году – спустился с высоченной крыши здания. На этот раз певец появился на подвесной световой платформе, которая зависла высоко над концертной площадкой. Именно оттуда он исполнил первые строчки песни, после чего конструкция медленно начала опускаться вниз. Десятки тысяч людей встретили артиста громкими овациями.

Артем Пивоваров завершил свое выступление скандированием вместе с многотысячной толпой: "Кто не скачет, тот москаль!". Перед этим артист вспомнил Кузьму Скрябина, отметив, что именно он вдохновил его завершать выступление таким образом. Хотя сама кричалка обрела всенародную популярность во время Революции достоинства, когда стала одним из символов Евромайдана, Кузьма впоследствии увековечил ее в своем творчестве, и для многих украинцев она ассоциируется также с его творческим наследием.

Финал выступления Дмитрия Монатика получился особенно трогательным.

После громких хитов артист исполнил гимн Украины, который вместе с ним пела вся фестивальная площадь.

Как только Андрей Хливнюк подошел к микрофону, концертная площадка превратилась в огромный хор: тысячи людей без всяких подсказок пели наизусть каждую строку из песен "Бумбокса" – публика почти не умолкала на протяжении всего сета.

Трогательный момент фестиваля развернулся во время исполнения группой "Один в каноэ" песни "Човен". Как только зазвучали первые аккорды хита, зрители достали заранее подготовленные бумажные лодочки и подняли их над головами. Маленькие белые лодочки начали качаться в такт музыке, превратив зрительный зал в "море".

Один из самых ярких моментов выступления исполнителя Ивана Люленова произошел, когда артист с разбега прыгнул со сцены прямо в толпу. Зрители подхватили певца на руки, а он несколько секунд буквально "плыл" над многотысячной аудиторией под громкие овации.

Не менее тепло публика встретила группу "Древо". Вместе с музыкантами многотысячная толпа исполняла их самые известные песни. Прощаясь со зрителями, фронтмен воскликнул: "Слава Украине!", на что раздалось громкое "Героям слава!". А в заключение со сцены он еще раз напомнил, кто такой Владимир Путин, получив в ответ единодушную реакцию публики.

Одними из самых ожидаемых гостей Atlas Festival стали австралийцы breathe. — электронный дуэт, который специально приехал на мероприятие в Украину, хотя еще в начале года объявил, что не будет гастролировать в 2026 году. breathe. – один из самых загадочных музыкальных проектов современной электронной сцены. Шон Уокер и Эндрю Грант почти не появляются в СМИ, редко дают интервью, объясняя это тем, что хотят, чтобы за них говорила музыка – атмосферная и очень личная.

В 2026 году музыканты вообще решили отказаться от гастролей. Но сделали исключение для Украины. История об украинских фанатах, которые в прошлом году более 20 часов добирались на автобусе до Варшавы на их концерт, настолько поразила breathe., что на этот раз они сами приехали в Киев и Львов.

Накануне выступления на Atlas Festival группа дала редкое интервью ELLE Ukraine, в котором призналась, что везет в Украину собственную съемочную группу. Музыканты хотят показать миру не войну, а страну глазами людей, которые здесь живут, – ее красоту, человечность и силу, которые остаются за пределами новостных заголовков. Также они рассказали, что Украина занимает второе место в мире по количеству их слушателей.

По словам артистов, они постоянно получают сообщения от украинцев, которые пишут, что их музыка помогала им пережить самые тяжелые моменты жизни. Во время концерта на Atlas Festival дуэт ненадолго прервал выступление, чтобы обратиться к украинцам с важным посланием. На большом экране показали видео, которое для зрителей Atlas Festival записали друзья музыкантов со всего мира. Со сцены прозвучали слова поддержки украинцам и искреннего восхищения их силой и стойкостью. "Ваша сила и стойкость являются источником вдохновения для меня и моего сообщества", – сказал один из них.

"Я даже представить себе не могу, через какие испытания вам приходится проходить каждый день. Но вы преодолеваете их с невероятным достоинством. Никакое количество ракет никогда не сможет поколебать вашу свободу как свободного народа", – подчеркнул другой. "Здесь, в Австралии, мы не отводим взгляд. Мы вместе с вами переживаем каждую трагедию, скорбим о каждом ребенке и каждой семье, которых коснулась эта война", – добавил еще один. "Я считаю, что украинский народ продемонстрировал исключительное мужество. И именно поэтому завоевал сердца и уважение людей во всем мире", – подчеркнул другой. А завершилось видео словами, которые встретили аплодисментами: "Украина, ты не одна. Мы будем стоять рядом с вами, пока мир не вернется на вашу землю".

Atlas Festival 2026 объединил музыку с благотворительной миссией: организаторы поставили цель собрать 150 миллионов гривен на проект "Дронопад" фонда "Вернись живым". На момент публикации материала было собрано уже более 100 миллионов гривен.

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