Артем Пивоваров получил звание Заслуженного артиста Украины: кого из звезд еще удостоили почетной награды
Сегодня, 28 июня, исполнитель и автор песен Артем Пивоваров был удостоен звания Заслуженного артиста Украины. Символично, что важную государственную награду знаменитость получил в день, когда ему исполнилось 34 года.
Соответствующий указ был обнародован на веб-сайте президента Украины Владимира Зеленского. Кроме певца, по случаю Дня Конституции почетные награды "за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное выполнение профессионального долга" получили и ряд других граждан нашей страны.
"Особый день! Всех поздравляю с Днем Конституции! Спасибо, господин президент, за награду!" – написал знаменитость.
На личной странице в Instagram Артем Пивоваров обнародовал несколько кадров с торжественного вручения звания, которое происходило на Софийской площади в Киеве. Он предстал перед камерой в деловом oversize костюме.
Почетные звания Заслуженных артистов Украины также получили:
Борух Ирина – артистка-солистка-инструменталистка Ивано-Франковской областной филармонии имени Иры Маланюк;
Гига Степан Степанович – певец, композитор, член Творческого союза "Ассоциация деятелей эстрадного искусства Украины";
Голенко Максим Георгиевич – режиссер, генеральный директор и художественный руководитель Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой;
Калинин Станислав Александрович – солист-инструменталист Коммунального предприятия "Харьковская областная филармония";
Комликова Анастасия Викторовна – композитор, генеральный директор Концертно-театрального учреждения культуры "Украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль "Калина";
Кондратюк Дмитрий Александрович – артист, ведущий мастер сцены Коммунального учреждения "Театрально-зрелищное учреждение культуры "Академический театр "Киев Модерн-балет";
Кравец Олег Викторович – балетмейстер-постановщик академического казацкого ансамбля песни и танца "Запорожцы" Коммунального учреждения "Запорожская областная филармония";
Надточий Юрий Николаевич – артист-вокалист, заместитель директора Коммунального учреждения культуры Сумского областного совета "Сумская областная филармония";
Савко Назар Остапович – артист, певец, композитор, руководитель кружка Центра творчества детей и юношества Галичины Львовского городского совета;
Сова Петр Павлович – актер Государственного предприятия "Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки".
Ранее OBOZ.UA рассказал, что Валерий Залужный встретился с Артемом Пивоваровым и рассекретил, о чем говорил с артистом.
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