Артем Пивоваров получил звание Заслуженного артиста Украины: кого из звезд еще удостоили почетной награды

Сегодня, 28 июня, исполнитель и автор песен Артем Пивоваров был удостоен звания Заслуженного артиста Украины. Символично, что важную государственную награду знаменитость получил в день, когда ему исполнилось 34 года.

Видео дня

Соответствующий указ был обнародован на веб-сайте президента Украины Владимира Зеленского. Кроме певца, по случаю Дня Конституции почетные награды "за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное выполнение профессионального долга" получили и ряд других граждан нашей страны.

"Особый день! Всех поздравляю с Днем Конституции! Спасибо, господин президент, за награду!" – написал знаменитость.

На личной странице в Instagram Артем Пивоваров обнародовал несколько кадров с торжественного вручения звания, которое происходило на Софийской площади в Киеве. Он предстал перед камерой в деловом oversize костюме.

Почетные звания Заслуженных артистов Украины также получили:

Борух Ирина – артистка-солистка-инструменталистка Ивано-Франковской областной филармонии имени Иры Маланюк;

Гига Степан Степанович – певец, композитор, член Творческого союза "Ассоциация деятелей эстрадного искусства Украины";

Голенко Максим Георгиевич – режиссер, генеральный директор и художественный руководитель Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой;

Калинин Станислав Александрович – солист-инструменталист Коммунального предприятия "Харьковская областная филармония";

Комликова Анастасия Викторовна – композитор, генеральный директор Концертно-театрального учреждения культуры "Украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль "Калина";

Кондратюк Дмитрий Александрович – артист, ведущий мастер сцены Коммунального учреждения "Театрально-зрелищное учреждение культуры "Академический театр "Киев Модерн-балет";

Кравец Олег Викторович – балетмейстер-постановщик академического казацкого ансамбля песни и танца "Запорожцы" Коммунального учреждения "Запорожская областная филармония";

Надточий Юрий Николаевич – артист-вокалист, заместитель директора Коммунального учреждения культуры Сумского областного совета "Сумская областная филармония";

Савко Назар Остапович – артист, певец, композитор, руководитель кружка Центра творчества детей и юношества Галичины Львовского городского совета;

Сова Петр Павлович – актер Государственного предприятия "Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Валерий Залужный встретился с Артемом Пивоваровым и рассекретил, о чем говорил с артистом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!