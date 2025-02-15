Валерий Залужный встретился с Артемом Пивоваровым и рассекретил, о чем говорил с артистом

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный лично пообщался с певцом Артемом Пивоваровым. Вероятно, встреча, во время которой генерал в отставке и исполнитель обсуждали культуру и ее влияние на ускорение нашей победы в войне, состоялась в Лондоне, где находится артист.

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Об этом Залужный сообщил в своем личном Telegram-канале. Он обнародовал совместное фото с певцом и выразил восхищение его творческой деятельностью.

"Сегодня встретился с Артемом Пивоваровым – и скажу честно, такие встречи вдохновляют. Ведь это об зажигающей энергии, об изменяющих идеях и о музыке, которая от души. Артем – тот, кто не просто творит музыку, а вкладывает в нее содержание и миссию", – написал бывший главнокомандующий.

Валерий Залужный отметил: убежден, что украинская музыка должна звучать не только на территории нашей Родины, но и далеко за ее пределами. По мнению генерала в отставке, искусство может помочь Украине как можно быстрее достичь победы и мира.

"Говорили о многих вещах – о творчестве, о силе культуры, о будущем. И о том, как искусство может помочь нашей стране в эти сложные времена. Ради нашей Победы!" – подытожил посол Украины в Великобритании.

Для встречи Артем Пивоваров выбрал стильный total black аутфит, что дополнил очками с круглой оправой. Со своей стороны Валерий Залужный предпочел темно-синий деловой костюм, который соединил с коричневой рубашкой и галстуком.

Ранее OBOZ.UA писал, что Клопотенко рассказал подробности встречи с Залужным в Лондоне.

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