'Ты где? Я на Донбассе': Святослав Вакарчук рассказал о неожиданной встрече с Иваном Леньо

Украинский известный певец, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук много времени проводит на передовой, поддерживая украинских воинов песней и словом, а, в свою очередь, фронтмен фольк-рок-группы Kozak System Иван Леньо на постоянной основе волонтерит и возит на фронт то, в чем нуждаются военные. Обстоятельства сложились так, что оба музыканта оказались вместе в одно и то же время в одном регионе и не могли не отказаться составить компанию друг другу за кофе.

"Мир тесный", – описал в Instagram свою внезапную встречу Вакарчук, прикрепив фотографию с Иваном Леньо. Насколько понятно из сообщения, небольшой телефонный разговор стал возможностью увидеть друг друга и пообщаться.

"Когда тебе звонит Иван и спрашивает:

- Ты где?

– Я на Донбассе.

– Я тоже, – говорит он", – поделился частью разговора Вакарчук.

Мужчинам понадобился лишь час, чтобы доехать до "места назначения", о котором они договорились в разговоре – местная заправка. Впрочем, Вакарчук не забыл напомнить о важности украинских военных, защищающих родную землю от российских захватчиков на фронте, в том числе и насколько они близки со своими собратьями.

"А через час вы уже пьете кофе на заправке. Мир тесный. Настоящие рядом. Особенно там, на фронте", – добавил певец.

На фотографии, которую он опубликовал, изображены оба музыканта, впрочем, Святослав Вакарчук в лучших львовских традициях с кофе в руке.

Эту же фотографию к себе в Instagram выставил и Иван Леньо, но с другим описанием. " Дуэт морально-психологической поддержки", – подписал он фотографию, имея в виду вещи, которые делают для военных оба артиста.

"Лиман, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Покровск, Орехов – такие сегодня концертные маршруты. Блиндажи, бункеры, "располаги", госпитали – такие сегодня концертные площадки. Держим строй", – добавил певец, отчитавшись о городах и селах, которые нужно посетить ради военных.

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