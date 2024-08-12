Анита Луценко на 9 месяцев отказалась от алкоголя и поделилась результатом: в сети дискуссия

Украинский звездный тренер Анита Луценко поделилась преимуществами и недостатками отказа от алкоголя. Она 9 месяцев назад решила перестать употреблять спиртное и нашла только плюсы в этом.

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Часто в обществе существует мнение, что для поддержания хорошего настроения в компании нужно выпить. Анита Луценко отмечает, что для нее это не проблема, ведь без алкоголя она не чувствует себя менее веселой. Об этом тренер рассказала в Instagram, а в комментариях подписчики начали дискуссию насчет собственного отношения к крепким напиткам.

"Какие плюсы/минусы я испытала (личное):

значительно улучшилось качество кожи лица и тела;

нет неприятных состояний с утра;

нет неприятных ситуаций или поступков, о которых пожалеешь;

экономия денег на алкоголь, особенно в ресторане (50% счета минус);

экономия денег на "Цитрамоне";

думаю, ребенку приятно не видеть меня с бокалом чего-то странно пахнущего;

когда кто-то пьет рядом, ты чувствуешь неприятный запах;

ты видишь, как со всех сторон идет агитация выпить/культ алкоголя в обществе однозначно есть".

Анита Луценко отметила, что не чувствовала себя дискомфортно и в компании пьющих алкоголь проводила время с удовольствием.

"Честно говоря, я не чувствую абсолютно никакого ограничения, то есть всему свое время. Это как с фастфудом – ты не ешь не потому что боишься поправиться, а потому что просто не хочешь. Я не страдаю без алкоголя – мне на 100% комфортно в пьющей компании я не чувствую себя менее веселой или теряющей прекрасные моменты жизни. Одно из самых крутых решений в жизни", – поделилась тренер.

В комментариях некоторые подписчики поддержали Луценко и вспомнили, сколько времени уже не пьют спиртные напитки и при каких обстоятельствах это произошло:

"Свыше 6 лет не употребляю алкоголь. Сначала из-за беременности, потом грудного вскармливания, а потом уже и не хотелось. Не жалею совсем. Однако дома имею бутылочку игристого вина из Бахмута. Возможно, открою в День Победы".

"Я год назад бросила курить, до этого курила 20 лет. Где-то пол года не употребляю алкоголь. Прекрасно себя чувствую, совсем не хочется восстановить эти привычки. Горжусь собой и ни о чем не жалею".

"Я сбилась со счета, сколько лет вообще не употребляю алкоголь: 13 или 14. Никакого дискомфорта или минуса не испытала. И не хочется его пить".

"Ровно 8 лет я без алкоголя и это было самое правильное решение в жизни. Быть свободным от зависимостей – невероятно. Еще из бонусов хочу отметить, что мозг работает лучше в разы без алкоголя и результативность тренировок высока".

"Я почувствовала весь кайф где-то более 2-х лет. Но напрягает навязывание алкоголя обществом".

Одна из интернет-пользовательниц отметила, что при употреблении алкоголя нужно чувствовать предел, чтобы не напиваться, и пить то, что по душе: "А я пью. Но это не значит, что напиваюсь. Мне хочется – я выпила бокал вина или шампанского, не хочется – не пью. Так же с кофе, хочу – выпила утром, хочу чай – выпила чай…"

"Так расписали, что вы бухарем каким-то были, а не спорт-girl, которую мы все знаем", – написала подписчица, на что Анита Луценко отметила: "Я себе только могу представить, какие изменения испытывают бухари, когда бросают, если у меня такая палитра".

Были и те, кто раскритиковал указанные тренером пункты, ведь они якобы присущи тем, кто употребляет много спиртного: "Описаны состояния именно из-за злоупотребления, то есть перепивания алкоголя (состояние утром, поступки, "Цитрамон"), а не 1-2 бокала. По-моему, это крайности – или пересечение меры употребления, или полный отказ. Главное – культура потребления".

Ранее OBOZ.UA писал, что Анита Луценко называла одно из главных правил при похудении. Оно работает при закупках в продуктовом магазине.

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