Не покупайте это никогда: фитнес-тренер Анита Луценко назвала одно из главных правил похудения

Украинская фитнес-тренер Анита Луценко назвала одно из главных правил, которого нужно придерживаться, чтобы похудеть. Оно работает при покупках в продуктовом магазине, поэтому требует особого внимания, когда вы проходите рядом с отделами сладостей.

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Это правило заключается в том, чтобы не покупать продукты, которые дома не захочется съесть. Тренер также раскрыла интересный метод, как можно обмануть свой мозг, если договориться с ним невозможно. Об этом нюансе она рассказала в видео, которое опубликовала в YouTube.

Как отмечает Анита Луценко, это правило важнее всех, которые касаются похудения и поддержания себя в здоровой форме.

"Не покупайте домой то, чего не хотите дома съесть. Мне кажется, это, возможно, даже и основной пункт, который стоит над всеми. Ваше похудение начинается вне дома, когда вы себя уже не можете уговорить – вы смотрите на эту конфету или халву, зефир, что угодно, и она смотрит на вас. В этом сражении вы никогда не победите, поэтому просто не покупайте", – отметила фитнес-тренер.

Она рассказала о лайфхаке, который поможет избежать лишних эмоциональных покупок вредной пищи. Надо попытаться обмануть свой мозг.

"Собираетесь в магазине взять? Вот просто откажите себя всеми способами. Скажите, что сейчас пойдете в другой ряд, а потом вернетесь туда и обязательно купите. И так [двигайтесь] поближе к кассе. Если у вас дома что-то не лежит, то шансы значительно повышаются, что вы возьмете что-то нормальное в холодильнике, а не какие-то сладкие перекусы. Поэтому это очень-очень важно", – пояснила Луценко.

Тренер добавила, что в случае, когда дома есть дети, которые любят сладкое и не очень полезное, важно научиться сдерживать себя, чтобы не перекусить вредной пищей. Лучше всего это удается, если эти продукты спрятать подальше от себя.

"А если вы скажете, что у меня там у детей что-то лежит, то прячьте от глаз. То есть чтобы эти вазочки с конфетами, какими-то сладостями не стояли на глазах. Потому что когда наше зрение попадает на какую-то пищу, мы ее сразу хотим съесть. Это нормально, это так устроен организм. Поэтому просто спрячьте за пределы своего зрения", – добавила Анита Луценко.

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