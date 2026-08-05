Более 20 лет занимался эвакуацией тел военных: погиб известный поисковик из Славянска Алексей Юков. Фото

В Донецкой области погиб известный поисковик из Славянска, руководитель отряда "Плацдарм" Алексей Юков. Более 20 летон занимался поиском, эксгумацией и эвакуацией тел погибших военных и гражданских лиц.

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Обстоятельства его гибели пока не разглашаются. Об этом сообщила его жена Евгения Калугина.

Что известно о гибели

Информация о смерти Алексея Юкова появилась 5 августа 2026 года. Его жена подтвердила гибель, опубликовав краткое сообщение в социальных сетях.

На данный момент подробности и обстоятельства трагедии официально не уточняются.

Многолетняя миссия "Плацдарма"

Алексей Юков был основателем и руководителем поискового отряда "Плацдарм" из Славянска. Организацию он создал в 2013 году для поиска погибших военнослужащих и пропавших без вести.

С началом боевых действий в 2014 году команда работала непосредственно в зоне боевых действий. В частности, в мае 2014 года поисковики выезжали на окраины Славянска для эвакуации тел украинских военных.

С февраля 2022 года отряд действует самостоятельно. За это время "Плацдарм" вернул с фронта более 1 500 тел погибших, преимущественно украинских военных.

Жизненный путь и признание

Интерес к поисковой деятельности у Юкова появился еще в подростковом возрасте после посещения мест боев Второй мировой войны. С тех пор он посвятил себя делу достойного почтения памяти павших.

Помимо волонтерской деятельности, он работал тренером по боевым искусствам в спортивном комплексе "Энергетик" в Николаевке.

В 2024 году Алексей Юков был награждён знаком отличия Президента Украины "Золотое сердце" за весомый вклад в развитие волонтёрского движения и помощь во время войны.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Дмитрий Шаталов. Сердце храброго украинца остановилось 1 августа 2026 года.

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