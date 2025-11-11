После приезда Анджелины Джоли херсонцы рассказали, что обеспокоило звезду во время тайного визита в город и с кем она хотела пообщаться

Жители Херсона рассказали, каким был тайный приезд американской актрисы и посла доброй воли по делам беженцев ООН Анджелины Джоли в прифронтовой город. Знаменитость посетила детскую областную больницу где увидела, как маленькие украинцы проходят реабилитацию после сложных ранений, полученных в результате террористической деятельности РФ. Она была очень обеспокоена этой сложной ситуацией.

Видео дня

Об этом рассказала директор медицинского учреждения Инна Холодняк в комментарии для "Суспільне Херсон". Она отметила, что во время визита Джоли пыталась пообщаться с пострадавшими детьми.

"Впечатления от визита огромные. Несмотря на опасность, человек такого уровня посетил Херсон. Она говорит о том, что война в Украине продолжается и необходимо всем обратить на это внимание. Она посетила детей, пообщалась с медицинскими работниками, с родителями. Ее интересовала работа больницы в Укрытии", – поделилась Холодняк.

Анджелине Джоли рассказали, что в стенах этой больницы медики делают все возможное, чтобы дети могли как можно быстрее восстановиться после ранений. В частности актрисе устроили встречу с маленькими "героями", которые выжили после российских ударов: "В некоторых случаях это дети, которые долгое время лечились, были протезированы в "Охматдете" или других учреждениях здравоохранения. Она была очень обеспокоена указанной ситуацией".

Впечатлениями о визите Джоли поделилась и методист центра комплексной реабилитации детей с инвалидностью Ирина Литвиненко. Женщина совсем не ожидала увидеть звезду в Херсоне, а также была приятно удивлена ее стремлением пообщаться с малышами.

"Она очень интересовалась, что это за дети. Мы рассказали, что они особенные (имеют инвалидность. – Ред.). Она общалась на английском языке, был переводчик. Она попыталась пообщаться с детьми, но они особенные, поэтому не разговаривают", – сказала Литвиненко.

Что известно о визите Анджелины Джоли в Украину

О том, что актриса тайно приехала в Украину стало известно 5 ноября. Сетью распространялись фотографии, на которых можно было увидеть звезду в тактическом жилете с патчем благотворительной организации Legacy of War Foundation, которая и организовала приезд. Знаменитость посетила медицинские и учебные заведения, которые сделали подземными из соображений безопасности. Она также пообщалась с волонтерами и семьями, которые ежедневно живут под угрозой российских обстрелов.

Находясь и Херсоне, Анджелина Джоли слышала гул вражеских беспилотников и осознала всю тяжесть войны: "Местные жители называют это "человеческим сафари": дроны постоянно используются для отслеживания, охоты и террора людей. Был момент, когда нам пришлось остановиться и ждать, пока дрон пролетит над нами. Я была в защитном снаряжении, и для меня это длилось всего несколько дней. Местные семьи живут с этим каждый день".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Анджелина Джоли в пабе оговорилась, вернется ли в Украину еще раз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!